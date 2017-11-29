В Токио сообщили о возможном падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне Японии

Министерство обороны Японии предполагает, что баллистическая ракета, запущенная с территории КНДР, могла приземлиться в исключительной экономической зоне страны. При этом в Токио подчеркивают, что ракета летела в сторону Японского моря. Об этом сообщает местное агентство NHK со ссылкой на данные военного ведомства.

В настоящее время японские военные продолжают анализировать тип запущенной Пхеньяном баллистической ракеты и ее траекторию. При этом на данный момент нет никакой информации о том, что запуск мог привести к материальному ущербу или жертвам. Впрочем, в связи с произошедшим японское правительство уже проводит экстренное совещание.​

По информации агентства Reuters, генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Сугу уже заявил, что речь идет о созыве Совета национальной безопасности. По его словам, Токио направит в Пхеньян официальную ноту протеста в связи с очередным ракетным запуском.

“Для нашей страны повторяющиеся провокационные действия КНДР абсолютно неприемлемы, и мы решительно протестуем против них. Мы также потребовали изменения политики КНДР. Правительство продолжит прикладывать все силы для сбора и анализа информации”, – заявил чиновник.

По предварительной информации, на которую ссылаются японские власти, обломки ракеты могли упасть в 210 км от побережья японской префектуры Аомори. Также сообщается, что в полете ракета достигла высоты в 4 тысячи километров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила о том, что президент США Дональд Трамп узнал о новом ракетном запуске КНДР, еще когда ракета находилась в воздухе.

О запуске с территории КНДР баллистической ракеты сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. “На рассвете Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету на восток от окрестностей Пхеньяна, из провинции Южный Пхеньян”, – говорилось в заявлении южнокорейских военных, сделанном ранним утром 29 ноября по местному времени.

До этого КНДР не проводила ракетные и ядерные испытания на протяжении 74 дней. Перед сообщением о новом запуске источники в американском правительстве рассказали, что Вашингтон ожидает пуска ракеты с территории Северной Кореи в ближайшие дни.

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