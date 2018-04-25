В Тракай — первая зарядная станция

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Поскольку в Литве набирают популярность электромобили, в Тракай планируется создать более благоприятные условия для водителей этого экологического транспорта. Здесь начала работать первая в городе зарядная станция для электромобилей, в будущем планируется оборудовать еще две.

Всего до конца года Министерство транспорта и коммуникаций намерено во всей стране открыть почти 60 новых зарядных станций для электромобилей.

Водители электромобилей смогут в Тракай бесплатно зарядить свои транспортные средства на площадке для парковки возле рынка.

Еще две станции должны начать работать в старом городе Тракай.

Установка одной зарядной станции стоит более 4000 евро, одновременно на ней можно заряжать два электромобиля. Чтобы поощрять жителей пользоваться экологическими транспортными средствами, Министерство транспорта и коммуникаций рекомендует самоуправлениям разрешать электромобилям ездить по полосам, предназначенным для общественного транспорта, освободить их от платы за парковку.

По данным Regitrа, в Литве зарегистрировано почти 800 электромобилей и более 11 тыс. гибридных автомобилей.

Информация «ЛК», BNS