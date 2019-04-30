В Укмерге будет создан парк со зданиями Литвы в миниатюре

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В Укмерге будет создан парк с миниатюрными строениями, которые будут представлять каждое из 60 самоуправлений страны, сообщила во вторник газета Lietuvos zinios.

Парк планируется создать на территории запущенной военной базы приблизительно за три года. Он будет иметь контуры карты Литвы, в нем будут основные дороги, пересекающие страну, которые превратятся в тропинки, по которым смогут ходить посетители.

В парке миниатюр будут построены точные копии зданий, которые сейчас стоят в каждом из самоуправлений страны, уменьшенные в 25 раз. Администрация Укмергского района уже обратилась во все самоуправления с просьбой предложить важные объекты, представляющие их регион.

«Мы знаем, что парк такого рода есть в Бельгии, в Брюсселе, там каждое из государств ЕС представлено зданием или объектом, уменьшенным в 25 раз. Похожий парк, в котором было бы представлено каждое самоуправление Литвы, хотели бы создать и мы», – сказал мэр Укмергского района Роландас Яницкас.

BNS

Автор: Gellerj , Ссылка

Автор: Michael Kramer, Ссылка

Автор: Michael Kramer , Ссылка