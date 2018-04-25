В. Ушацкас заявил об участии в президентских выборах с программой «Литва побеждает»

🔊 Воспроизвести

В среду дипломат, бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас объявил о своем решении баллотироваться в президенты. Выборы главы государства состоятся в мае следующего года.

«Я решил — буду баллотироваться на выборах президента Литовской Республики», — объявил на мероприятии у Каунасского замка В. Ушацкас.

В своей речи он обещал решать проблемы социального неравенства и активизации экономического роста, чтобы добиться хотя бы шестипроцентного годового роста — в два раза больше, чем сейчас.

«Стыдно слушать о Литве двух с половиной городов, когда у нас есть все возможности создания Литвы, сплотившей десять сильных уездов», — сказал В. Ушацкас.

В. Ушацас представил программу названную «Литва побеждает». Он отметил, что вступив в ЕС и НАТО, Литва утратила стратегическое направление и надежду.

«Все мы вместе можем создать прорыв, если у нас будет направление, надежда, вера, и мы будем работать вместе», — сказал дипломат.

В. Ушацкас также пообещал усилить укрепление обороны и стремиться к постоянному присутствию НАТО в Литве.

Он акцентировал, что на президентском посту ему пригодится многолетний дипломатический опыт, отметил, что хорошо знает проблемы Литвы, ведь за последние годы объехал много городов и городков.

«Я убежден, что мой опыт позволит вернуть через 10 лет 3 миллиона счастливых, процветающих, полных достоинства и чувства безопасности жителей Литвы», — сказал В. Ушацкас.

53-летний В. Ушацкас в 2008 – 2010 годах был министром иностранных дел, работал послом Литвы США, Великобритании, руководил переговорами о вступлении Литвы в ЕС, был спецпредставителем Евросоюза в Афганистане и России.

В сентябре о решении участия в президентских выборах обещает объявить и экономист Гитанас Науседа.

Оба потенциальных кандидата в сентябре также должны определиться, будут ли они участвовать и в первичных выборах кандидатов партии Союз Отечества — Литовские христианские демократы (консерваторы). На них члены партии решат, кому предоставить поддержку.

Отделения консерваторов также выдвигают в кандидаты членов сейма Ингриду Шимоните и Жигимантаса Павилёниса.

В. Ушацкас в своей речи поблагодарил отделения партии консерваторов, выдвинувших его кандидатуру, но добавил, что будет «посланником всех жителей Литвы, независимо от партийной принадлежности, взглядов, вероисповедания или национальности».

BNS