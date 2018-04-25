В Узбекистане в 2022 году пройдет первая перепись населения

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился в 2022 году провести первую за годы независимости страны перепись населения, сообщает агентство УзА.

Такое решение было принято после рекомендации ООН государствам-членам провести по меньшей мере одну перепись населения и жилищного фонда в рамках Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2020 года.

В подписанном президентом указе говорится, что произошедшие изменения, кардинально повлиявшие на численность населения, половозрастную структуру, особенности расселения на территории республики и другие социально-демографические характеристики, существенно ограничивают применение имеющихся данных текущего учета населения.

Достоверная информация о населении Узбекистана и его благосостоянии является важнейшей основой для разработки долгосрочных прогнозов и государственных целевых программ социально-экономического развития, программ создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения, формирования индикаторов национальных Целей устойчивого развития, изучения процессов размещения и использования трудовых ресурсов, осуществления научных исследований.

belta.by