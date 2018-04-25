В Венесуэле глава парламента объявил себя и. о. президента. США признали назначение Гуайдо легитимным

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Хуан Гуайдо, которого Верховный суд Венесуэлы 21 января снял с поста главы парламента страны, 23 января объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принес присягу. Он заявил о своей приверженности свободе граждан.

«Клянусь взять на себя полномочия исполнительной власти страны как президент Венесуэлы», — заявил Гуайдо перед многотысячной толпой людей, собравшихся на митинг в поддержку экс-председателя парламента и выражавших одобрение действий оппозиции, пишет газета El Nacional. В ответ граждане исполнили национальный гимн и аплодисментами поддержали решение венесуэльского политика.

В этот день в столице страны Каракасе и в других городах проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро. Оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе — подавления попытки мятежа в Национальной гвардии, разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуайдо от должности главы парламента страны, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на латиноамериканские СМИ. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Мадуро.

По словам первого заместителя председателя венесуэльского парламента Сталина Гонсалеса, акция должна стать частью «великого выхода», необходимого Венесуэле для того, чтобы страна смогла покончить с кризисом.

США признали назначение Гуайдо легитимным



Президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня я официально признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным», — говорится в письменном заявлении Трампа.

Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы «храбро высказался» против режима Мадуро, потребовав свободы и верховенства права. По словам американского лидера, он продолжит «использовать всю экономическую мощь и дипломатические рычаги США, чтобы восстановить венесуэльскую демократию».

«Мы призываем другие правительства стран Западного полушария признать председателя Национальной ассамблеи Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы и продолжим с ними конструктивную работу, чтобы поддержать его попытки восстановить в Венесуэле конституционный порядок», — отметил Трамп.

По его словам, он продолжает считать режим » Мадуро » ответственным за любую угрозу, которую он может представлять безопасности народа Венесуэлы».

Соединенные Штаты будут рассматривать все варианты действий в отношении властей Венесуэлы, если они применят силу против оппозиции. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Он при этом фактически не исключил и возможность применения военной силы, однако прямого ответа на уточняющий вопрос о том, является ли это одним из вариантов ответа, представитель администрации не дал.

Хуан Гуаидо также заручился поддержкой главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро. «Приветствуем Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы в соответствии со статьей 233 конституции (Венесуэлы). Он располагает поддержкой нашей, международного сообщества и народа Венесуэлы», — написал Альмагро в Twitter ОАГ.

Примеру США уже последовали Бразилия, Колумбия, Перу и Канада.

Венесуэла находится в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Николас Мадуро 10 января вступил во второй президентский срок. Выборы президента многие страны признали нелегитимными. В частности, власти США заявили, что считают инаугурацию Мадуро «узурпацией власти» и будут продолжать вводить санкции против членов правительства страны и их семей, замешанных, по версии Вашингтона, в нарушениях прав человека, коррупции и подрыве демократии.

NEWSru.com