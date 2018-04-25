В Венгрии и Люксембурге наименьшая в ЕС доля женщин-ученых

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В 2017 году женщины составляли всего лишь четверть научно-технических сотрудников в Венгрии.

Это был самый низкой показатель в ЕС, и с Венгрией последнее место с 25% занятых в этой сфере женщин делил Люксембург. За ними вверх по строчке следовали Финляндия (29%) и Германия (33%). Возглавила же список с коэффициентом 57% Литва, за которой по нисходящей линии шли Болгария и Латвия (обе по 53%) и Португалия (51%).

Средний коэффициент ЕС составил 41% (всего в Евросоюзе в области науки и техники заняты 18 млн человек).

azertag.az