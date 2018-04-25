В Вильнюсе отмечают годовщину Декларации непризнания оккупации стран Балтии США

🔊 Воспроизвести

В четверг в Вильнюсе на пл. Вашингтона будет проведено традиционное празднование с целью поблагодарить Соединённые Штаты Америки с принятием исторической Декларации Самнера Уэллса, которой США не признали оккупацию стран Балтии.

Мероприятие «Давайте вместе скажем спасибо США» начнётся исполнением национальных гимнов США и Литвы, а также поднятием государственных флагов. В этом году гимны исполнят джазовая группа ВВС США «Wings of Dixie» и оркестр Вооружённых сил Литвы.

На площади можно будет отведать американскую еду, праздничное настроение будет создавать DJ Римас Шапаускас, выступят такие группы как «Wings of Dixie», «Baltasis kiras», «Deeper Upper».

Упомянутая декларация была обнародована 23 июля 1940 года тогдашним госсекретарем США Беньямином Самнером Уэллсом. Этой декларацией Соединённые Штаты официально сообщили миру, что они не признают оккупацию стран Балтии Советским Союзом.

Это стало началом политики непризнания оккупации стран Балтии США, которой США осудили совершённую Советским Союзом агрессию и поддержали стремление балтийских государств к независимости.

BNS