В Вильнюсе возьмет старт услуга совместного использования электрических самокатов

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса 🔊 Воспроизвести

Уже нынешней весной жители и гости столицы смогут воспользоваться преимуществами услуги совместного использования электрических самокатов – перемещение по городу становится более инновационным и удобным. Таким образом Вильнюс, претендующий на звание европейской столицы самокатов, не только сократит пробки на дорогах, но и станет свободной зоной для самокатов и других самокатных средств передвижения.

«Стремительный и открытый Вильнюс приветствует все предприятия страны и мира, намеревающиеся жителям и гостям Вильнюса оказывать услуги совместного использования микромобильного транспорта. Я рад, что в Вильнюсе развивать такую услугу решило пять предприятий, которые вильнюсцам предложат прекрасную альтернативу перемещения по городу, Вильнюс между тем по-прежнему останется свободной для самокатов зоной и приложит все усилия для создания самых благоприятных условий для реализующих подобные проекты предприятий», – говорит мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.

По словам Р. Шимашюса, электрические самокаты не только становятся частью устойчивой мобильности в городе, прекрасно дополняют экосистему общественного транспорта в целом, но и обязывают на еще более высоком уровне обеспечить необходимую инфраструктуру, созданию которой в течение нескольких последних лет город уделяет как никогда много внимания, рекордными темпами прокладывая новые тротуары и велосипедные дорожки.

Меморандум уже подписали планирующие оказывать в нынешнем году услуги проката электрических самокатов предприятия – «CityBee», «Flash», «MyScoote», «Swop», «Unicorn scooters». Подписанием данного меморандума город обязался и в дальнейшем поддерживать улучшение качества велосипедных дорожек и тротуаров – это позволит жителям столицы сменить поездки на личном автомобиле на такие инновационные транспортные средства как электрические самокаты.

По словам руководителя проектов Отдела устойчивого сообщения муниципального предприятия «Susisiekimo paslaugos» Антона Никитина, электрический самокат – очень удобная альтернатива для коротких поездок в городе.

«Поездки в городе часто бывают короткими, расстояние составляет всего несколько километров, а такие транспортные средства как самокат избавляют от стресса при ежедневных поездках на работу, в кафе в обеденный перерыв, когда необходимо добраться до остановки общественного транспорта или в другое место в городе. Вильнюс также, последовательно реализуя план устойчивой мобильности, обязуется обеспечить дальнейшее развитие сети велосипедных дорожек, чтобы передвижение без автомобиля стало еще более удобным и привлекательным для горожан», – говорит руководитель проектов Отдела устойчивого сообщения муниципального предприятия «Susisiekimo paslaugos».

Прокат самокатов будет проходить по принципу системы «free-float» (англ. свободное плавание), при которой с помощью мобильных приложений на карте будут видны места со свободными самокатами, где их и можно будет забрать, а оставить в другом месте. Как и для всех остальных участников движения, для ездоков на самокатах в городе будут действительны общие правила дорожного движения. Самокаты будут оснащены смонтированными датчиками, информирующими пункты услуг проката о месте нахождения, неисправностях самокатов и т. п.

Согласно Правилам дорожного движения, езда на электрическом самокате приравнивается к езде на велосипеде – ехать на нем следует по велосипедной инфраструктуре, а при отсутствии таковой – по улице или тротуару, двигаясь среди пешеходов – на скорости, близкой к скорости пешей ходьбы. Поставщиками услуг намечается, что пользоваться услугой смогут все взрослые старше 18 лет, водительское удостоверение – не обязательно. На полностью заряженном самокате можно проехать до 45 км, развивая скорость до 25 км/ч.

На протяжении последних четырех лет инвестиции Вильнюса в велосипедную и пешеходную инфраструктуру являются очень крупными. Построено и обновлено почти 40 км велосипедных развязок и 67 км тротуаров. Необходимая инфраструктура подводится к жилым районам – туда, где люди более всего в ней нуждаются.

В течение нескольких ближайших лет планируется завершить формирование непрерывной и удобной сети основных велосипедных трасс, а также обеспечить более безопасное и приятное велосипедное сообщение в урбанизированной части города. В этом году планируется проложить более 30 км развязок – на набережных по обе стороны Нярис и вдоль реки Вильня, на пр. Пилайтес и ул. Т. Нарбуто, на «Жирмунайском треугольнике» – на улицах Жирмуну, Минтес и Тускулену, в северной части города – на территории старого русла Нярис и вдоль улицы Линкмяну, также начать работы на улицах Жальгирё, Ринктинес, Ширвинту, Гедрайчю, Кярнавес, Карейвю и Жирмуну, в Науяместисе – на улицах Альгирдо, Гяляжинкялё, Даряус ир Гирено.

В городе также намечено обновление тротуаров по меньшей мере по 20–30 километров в год.

Информация vilnius.lt