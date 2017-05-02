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В Вильнюсе – второй после Денвера центр инноваций Western Union

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 02, 18:00   |   Комментариев: 0

Мировой лидер наличных денежных переводов Western Union будет создавать инновации в отрытом в Вильнюсе центре потребительского опыта, который будет заниматься улучшением предоставляемых услуг. Это будет второй такой центр Western Union в мире – первый основан в головном офисе компании в Денвере, в США.

“Мы открыли цент потребительского опыта и новый, уже четвертый офис Western Union в Вильнюсе. (…) Работники будут тестировать процесс с того момента, когда у клиента возникает потребность переслать деньги до момента, когда перевод попадает в системы Western Union”, – завил во вторник журналистам гендиректор Western Union в Литве Шарунас Шуйпис.

По его словам, подразделение Western Union в Литве по количеству работников является крупнейшим во всем мире – в Литве компания трудоустроила около 1700 специалистов.

“Western Union постоянно планирует рост и создание новых рабочих мест в мире. Я считаю, что в этом году рост количества работников будет сходен с прошлогодним – от 15 до 20%”, – сказал Ш. Шуйпис.

Western Union с 2010 года в Литве предоставляет услуги финансового учета, правового соответствия, информационных услуг, маркетинга, управления персоналом, развития электронных каналов и прочие услуги.

BNS

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