В Восточную Европу идут товары худшего качества?

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Продвигается вперед расследование о различиях в составе продуктов одних и тех же товарных марок в Западной и Восточной Европе — его результаты Брюссель обещает представить еще в этом году.

Проверка будет проведена в 20 странах Сообщества, включая Литву, сообщила прибывшая в Вильнюс генеральный директор по вопросам правосудия и делам потребителей Еврокомиссии (ЕК) Тиина Астола.

«К этому присоединится примерно 20 стран-членов, и я очень довольна, что Литва среди них. Сейчас они отбирают продукты для проверки, потому что для этого нужны продукты, которые продаются во многих странах-членах», — сказала BNS в четверг сотрудница ЕК.

«Результаты этой проверки у нас будут в конце года», — добавила она.

Вопрос о составе продуктов питания возник на повестке дня Евросоюза (ЕС) в прошлом году, когда Словакия, Венгрия и Чехия обнародовали результаты проверки на предмет того, что качество продаваемых в этих странах продуктов питания ниже качества продуктов тех же товарных марок, которые продаются в Западной Европе.

Производители продуктов питания утверждают, что состав продуктов отличается не в плане снижения качества, а из-за разницы во вкусах потребителей разных стран.

Однако представитель ЕК говорит, что проблема заключается не в разнице состава продуктов.

«Вкусы на самом деле могут быть различны. Я из Финляндии и предпочитаю продукты с меньшим количеством сахара, чем во многих других странах», — сказала Т. Астола.

«Мы не говорим, что все производители и торговцы должны всегда продавать одно и то же. Проблема в том, что они рекламируют что-то как то же самое, хотя оно отличается», — отметила она.

BNS