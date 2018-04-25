В. Ющенко: покупая у России газ, мы покупаем для них оружие

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Покупая у России газ и развивая совместные энергетические проекты с этим государством, Европа поддерживает ее вооружение, говорит экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Его удивляют дискуссии в Европе, является ли проект российского газопровода Nord Stream 2 («Северный поток — 2») политическим или экономическим, в то время, «как на востоке Европы идет «горячая» война».

«Уважаемые коллеги, это вопрос не энергетики, не будьте наивными. Для Владимира Путина нефть и газ — лишь политическая категория, это альфа и омега его политики», — сказал В. Ющенко на международной конференции в Вильнюсе в среду.

Он уверял, что большую часть добываемого Россией газа покупает Восточная Европа, а доходы от этого дают большую часть военного бюджета России.

«Понимает ли Европа, что каждая тонна нефти, каждая тысяча кубометров газа — это попытка финансировать оккупацию Украины, Молдавии, Грузии. Мы понимаем, что таким образом помогаем заправлять танки горючим, поставляем их артиллерии снаряды», — сказал В. Ющенко.

«Мне грустно от того, что у нас в Европе нет приоритетов и мы банально говорим о каких-то экономических дискуссиях, когда нужно говорить о нашей жизни», — подчеркнул он.

По словам бывшего президента Украины, нынешняя ситуация в Европе напоминает события перед Второй мировой войной в 1938 году, когда «мы территория за территорией отдаем европейское сообщество, чтобы умиротворить оккупанта».

«Мы тогда начали с Судет, мы начали с Австрии, продолжили с Польшей. Европа породила крупнейшие мировые войны. Не кажется ли вам, что сейчас мы делаем то же самое?» — задал В. Ющенко риторический вопрос.

Бывший глава Украины также призвал отказаться от постоянных дискуссий о том, стоит ли Евросоюзу отменить экономические санкции в отношении России. По его словам, они были введены ради того, чтобы «вернуть Украине суверенитет и целостность».

«Пока эта цель не будет достигнута, я уверен, что вопрос о пересмотре экономических санкций не может быть даже вынесен на политическую повестку дня», — подчеркнул политик.

BNS