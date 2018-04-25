Великокняжеским дворцом по-прежнему будет руководить В. Долинскас

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На конкурсе главы Национального музея Великокняжеского дворца в Вильнюсе победил единственный его участник — нынешний глава музея Видас Долинскас.

Представитель министерства культуры по связям с общественностью Яна Микулевич сообщила BNS, что заявки на конкурс подали три человека, однако для участия в конкурсе прибыл лишь В. Долинскас.

48-летний историк В. Долинскас возглавляет музей с его основания в 2009 году.

Срок полномочий главы музея – пять лет. Директор музея может занимать пост не более двух сроков полномочий.

Музей был создан десять лет назад в Вильнюсе, в восстановленном Великокняжеском дворце – Вильнюсском Нижнем замке. Длившееся 15 лет строительство Великокняжеского дворца обошлось более чем в 100 млн евро.

Дворец, разрушенный 200 лет назад, восстанавливался над останками дворца в 1987 – 2001 годах. Это составная часть Вильнюсского замкового комплекса – княжеский дворец, стоял между Кафедральной площадью и Замковой горой.

Музей накапливает, хранит и исследует различными методами историческое и культурное наследие Литовского государства и его правителей.

BNS