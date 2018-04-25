Велосипедистки обвиняют тренера А. Якимавичюса

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Тренера сборной Литвы по велотреку Антанаса Якимавичюса, который в прошлом году попал под подозрение в распространении допинга, несколько бывших воспитанниц обвинили в сексуальных домогательствах. Тренер отрицает обвинения и называет их «выпадом врагов».

Как сообщает новостной портал tv3.lt, о неподобающем поведении тренера сообщили в анонимном порядке как минимум три велосипедистки, две из них уже завершили карьеру, а также несколько бывших сотрудников Литовской федерации велосипедного спорта. Запись об этом в Фейсбуке оставил один из известных велосипедистов страны Томас Вайткус.

Бывшие велосипедистки утверждали, что А. Якимавичюс постоянно отпускал замечания сексуального характера, в лагерях и поездках постоянно выпивал, не разрешал запирать двери, часто девушки, проснувшись, находили его сидящим возле кровати. Он заставлял взвешиваться только в нижнем белье, а в случае отказа — лишал их зарплаты и угрожал.

Одна из бывших велосипедисток рассказала, что однажды во время одной поездки тренер ворвался в комнату и толкнул ее на кровать.

«Тогда я точно еще была несовершеннолетней. Я была не лыком шита, сумела защититься руками, ногами», — рассказала девушка.

Другая девушка рассказала об инциденте во время одной из зарубежных поездок, когда ей пришлось спать на двухместной кровати с тренером. Бывшая велосипедистка говорит, что тренер стал приставать к ней, когда вернулся в комнату в нетрезвом состоянии.

«Я знала, что он будет пьян. Тренер снял одеяло и попытался меня обнять. Я молниеносно перевернулась и обеими ногами ударила его в живот. Он слетел с кровати. Я еще сбросила ему подушку и стала кричать. Уже точно не помню, но он сразу сказал: «Не нервничай, я ведь ничего плохого не хотел», — рассказала она.

Девушки также говорят, что многие знали о том, что тренер жил с несовершеннолетними воспитанницами спортивной школы Панявежиса.

«Я не приставал ни к одной, было, что ко мне приставали. Я не хочу много рассуждать, чувствую, кто говорит, они хотят известности. Они были замужем, шли, как коровы», — сказал тренер порталу.

Литовская федерация велосипедного спорта утверждает, что никаких жалоб на тренера не получала.

Подготовлено по сообщениям СМИ