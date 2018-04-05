Верховный суд Бразилии разрешил арестовать на 12 лет экс-президента, которой хочет снова выиграть выборы

Верховный суд Бразилии разрешил поместить экс-президента республики Луиса Инасиу Лулу да Силву (бразильцы зовут его просто Лула) в тюрьму для исполнения обвинительного приговора по делу о коррупции. Дебаты по делу бывшего национального лидера длились более 10 часов и транслировались на YouTube. В итоге шесть членов ВС против пяти отклонили ходатайство защиты о пересмотре приговора, сообщает газета O Globo.

В январе этого года суд второй инстанции увеличил срок тюремного заключения Лулы с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Он является фигурантом семи уголовных дел. В июле прошлого года суд вынес вердикт по одному из них, признав экс-президента виновным в коррупции и отмывании денег и приговорив его к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Ему также было запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет.

По мнению бразильских юристов, у адвокатов Лулы да Силвы осталась еще одна последняя возможность несколько отстрочить приговор. Они могут подать так называемую “апелляцию на апелляцию”. Это можно сделать до следующего вторника, 10 апреля. Однако, как отмечает O Globo, такой шаг вряд ли уже что-то, поэтому судья Серхио Моро может санкционировать арест экс-президента в любой день.

Таким образом, Лула да Силва уже почти наверняка будет лишен права зарегистрировать свою кандидатуру на выборах президента Бразилии, которые пройдут в октябре. Несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, бывший глава государства (Лула занимал этот пост в 2003-2011 годах) все еще считает фаворитом президентской гонки. Так, по данным опроса, проведенного в начале марта по заказу Национальной конфедерации транспорта, поддержать Лулу в первом туре президентских выборов готовы 33,4% бразильцев. Причем во втором туре голосования экс-президент, согласно исследованию, одержал бы победу вне зависимости от того, кто стал бы его соперником, отмечает ТАСС.

Теперь левая Партия трудящихся, одним из руководителей которой является экс-президент, скорее всего, будет искать кандидата, который сможет стать альтернативой Луле. Среди претендентов на высший государственный пост, помимо экс-президента, значительной поддержкой пользуется ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября 2018 года. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября.

Напомним, в прошлом году генпрокурор Бразилии официально выдвинул обвинение в “пассивной коррупции” против действующего президента страны Мишела Темера. При этом Темер ранее уже был фигурантом дела о незаконном финансировании предвыборной кампании 2014 года бывшего президента Бразилии Дилмы Русеф, которая сменила Лулу де Силву в 2011 году, но вскоре сама стала фигурантом коррупционного скандала и была отстранена. В начале июня 2017 года Верховный суд страны оправдал Темера. Но на фоне этих скандалов Темер крайне непопулярен в Бразилии, треть его кабинета министров находится под следствием в связи с подозрениями в коррупции.

NEWSru.com

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