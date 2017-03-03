Вице-председатель ЕК В. Домбровскис: Литве нужно улучшать сбор налогов

Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что в связи с предстоящим увеличением расходов государства Литве нужно отказаться от некоторых льгот налога на добавленную стоимость (НДС), улучшать сбор НДС и подоходного налога с населения. Вместе с тем он подчеркнул, что Литва достигла большого прогресса в проведении в жизнь прежних рекомендаций Евросоюза (ЕС).

“Большинство государств – членов ЕС достигли какого-то или ограниченного прогресса, а Литва выглядит довольно неплохо на фоне государств-членов ЕС”, – заявил на международной конференции в Вильнюсе в пятницу В. Домбровскис, ответственный в ЕК за евро и социальный диалог, финансовую стабильность, финансовые услуги и союз рынков капитала.

По словам В. Домбровскиса, неравенство доходов в Литве одно из самых больших в ЕС – и уменьшить его помогла бы более эффективная система налоговых льгот.

“Мы надеемся, что новое правительство примет во внимание наши рекомендации”, – сказал В. Домбровскис. По его словам, новые рекомендации для Литвы ЕК обнародует в мае.

Он похвалил прогресс Литвы в проведении в жизнь прежних рекомендаций ЕС, сказав, что правительство снизило налоги для людей с небольшими доходами, достигнут прогресс во внедрении инноваций и повышении продуктивности, в улучшении навыков жителей страны. А. Домбровскис также похвалил попытку Литвы использовать альтернативные финансовые инструменты.

BNS

Метки: Валдис Домбровскис, Литва, налог, НДС