Вильнюс выдвинул претензии о возмещении 200 млн. евро ущерба к Veolia

Вильнюсские власти и муниципальная компания Vilniaus silumos tinklai ( VST ), управляющая сетью теплосетей столицы, выдвинули претензию на 200 млн. евро французскому концерну Veolia и находящейся в его подчинении компании Vilniaus energija , с просьбой возместить ущерб, нанесенный столичному тепловому хозяйству за 15 лет.

“Сумма претензии будет уточняться, когда мы сами осмотрим все оборудование и объекты, ознакомимся с выводами по их оценке, проведенной независимым экспертом”, – отметил в пресс-релизе глава VST Мантас Бурокас.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас ранее сообщал BNS , что если претензию отклонят, то Вильнюсская мэрия и VST инициируют разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

BNS

Метки: Veolia, Литва, ущерб