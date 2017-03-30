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Вильнюс выдвинул претензии о возмещении 200 млн. евро ущерба к Veolia

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 30, 11:00   |   Комментариев: 0

Вильнюсские власти и муниципальная компания Vilniaus silumos tinklai ( VST ), управляющая сетью теплосетей столицы, выдвинули претензию на 200 млн. евро французскому концерну Veolia и находящейся в его подчинении компании Vilniaus energija , с просьбой возместить ущерб, нанесенный столичному тепловому хозяйству за 15 лет.

“Сумма претензии будет уточняться, когда мы сами осмотрим все оборудование и объекты, ознакомимся   с выводами по их оценке, проведенной независимым экспертом”, – отметил в пресс-релизе глава VST Мантас Бурокас.

Вице-мэр Вильнюса   Валдас Бянкунскас ранее сообщал BNS , что если претензию отклонят, то Вильнюсская мэрия и VST инициируют разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

BNS

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