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Визы стартапов получили уже 25 компаний (СМИ)

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 05, 14:00   |   Комментариев: 0

Упрощенным порядком визы стартапа, позволяющим переселится в Литву, воспользовались уже 25 компаний, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.

“Заявки приходят волнообразно, бывает, что за неделю получаем 30 заявлений, а на следующей ни одной. Пока не могу сказать, почему так. Конечно, если случается мероприятие, например в Украине или Турции, то естественно, что вслед за этим мы получаем запросы и анкеты”, – отметила руководитель проектами Startup Lithuania, являющегося подразделением агентства Versli Lietuva, Наталья Лиходедова.

По ее словам, с марта, когда стали выдавать визы стартапов, их получили 25 компаний, из них пять уже создали в Литве предприятия. Startup Lithuania в целом оценила 115 заявок. Одно из основных препятствий, не позволяющих компаниям обосновываться в Литве, является нехватка инновативности.

BNS

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