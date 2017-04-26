Вместо льготного тарифа – компенсации

После того, как с 1 июля будет упразднен льготный НДС (с 9% до 21%) на отопление, правительство намерено расширить круг получателей компенсаций.

«Мы уверены, что в социальном плане неправильно применять льготный тариф НДС на отопление для всех жителей — вне зависимости от их доходов. Поэтому мы предлагаем отменить всеобщую льготу и выделять больше средств на компенсации за отопление тем, кто в этом больше всего нуждается, — малоимущим жителям», — считает премьер Саулюс Сквярнялис.

В Законе о денежной социальной помощи малоимущим жителям предлагается компенсировать большую часть расходов на отопление жилья, то есть ту, что превышает 15% от разницы между доходами жителей и размером доходов, поддерживаемых государством.

Сейчас компенсируется часть расходов на отопление установленной площади, превышающая 20% от разницы между доходами совместно проживающих лиц или одного проживающего лица и приходящимися на их долю поддерживаемыми государством доходами, размер которых составляет 102 евро на одного человека.

Правительство предлагает оставить администрациям самоуправлений возможность проверять условия проживания и при надобности компенсировать большую часть расходов на отопление жилья, но не более 10% от разницы.

Согласно предварительным подсчетам, на реализацию этого предложения дополнительно понадобится около 14,3 млн евро в год, а компенсации за отопление получат около 200 тыс. лиц.

Как указано в проекте выводов Министерства социальной защиты и труда, в 2016 г. компенсации получали около 5% жителей Литвы (129 800), на компенсации потребовалось 17,9 млн евро. В случае отмены компенсации дополнительные средства на выплату пособий не потребуются, поскольку мэрии на данный момент не расходуют все выделенные на социальную помощь средства, кроме того, разницу покроет увеличенный сбор НДС.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N17 (1157) 27 апреля, Компенсация, льготные тарифы, НДС, Отопление