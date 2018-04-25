Внешнеполитическим приоритетом Литвы остается безопасность

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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте провела встречу с послами иностранных государств. Это ежегодная встреча, на которую собираются аккредитованные в Литве чрезвычайные и полномочные послы зарубежных стран. Во время встречи Президент традиционно представила достижения Литвы за прошлый год и определила основные направления внешней политики страны на текущий год.

По утверждению Дали Грибаускайте, несмотря на вызовы, год столетия восстановления независимости государства был исключительным для Литвы. Наша страна и самостоятельно, и с помощью союзников по НАТО повышала собственную безопасность, стала членом элитной международной Организации экономического сотрудничества и развития, приняла много высоких зарубежных гостей.

В прошлом году Литву посетили Папа Римский Франциск, члены королевских семей стран Европы, Федеральный канцлер Германии, Премьер-министр Японии, другие высокопоставленные гости, чьи визиты привлекли внимание мирового сообщества к достижениям Литвы в области безопасности, обороны, экономики и науки, к формированию в нашей стране более благоприятной среды для бизнеса и инвестиций, развитию инноваций.

Президент также успешно работала над укреплением международной поддержки Литвы в ходе своих визитов в Вашингтон, Париж и столицы других стран. Всего в 2018 году состоялось более 100 встреч Президента с главами иностранных государств и высокопоставленными должностными лицами.

Даля Грибаускайте подчеркнула, что проблемы, которые в минувшем году охватили весь мир, никуда не исчезли. Обстановка в сфере безопасности не улучшилась, Запад вынужден противостоять скрытой гибридной агрессии, нарастающим тенденциям глобального раскола, Европа сталкивается со связанными с Брекситом проблемами, ростом популизма и протестами людей.

Поэтому Литва, по словам Президента, будет и дальше стремиться к расширению круга своих друзей и союзников для решения самых актуальных вопросов обеспечения военной, энергетической и экономической безопасности, и вносить свой вклад в обеспечение более эффективной коллективной обороны НАТО. Литва также поддерживает усиленное сотрудничество ЕС по вопросам обороны именно в тех сферах, которые создают добавленную стоимость без дублирования Альянса.

По утверждению главы страны, Литва открыта для налаживания новых экономических связей и партнерских отношений, которые могут дать сильный импульс нашему экспорту, способствовать инновационному и современному развитию государства.