Во 2-м туре выборов мэра Вильнюса встретятся Р. Шимашюс и А. Зуокас

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Во втором туре выборов мэра Вильнюсе встретятся бывший и нынешний мэры — Артурас Зуокас и Рямигиюс Шимашюс.

Как показывают данные со 150 участков из 151, Р. Шимашюс получил 37,3% голосов, а А. Зуокас — 22,7%.

На третьем месте — лидер Партии труда Виктор Успасских, получивший 10,96% голосов, на четвертом — кандидат консерваторов Дайнюс Кряйвис с 9,06% голосов.

За ними следуют кандидат Литовского союза крестьян и зеленых Виргиниюс Синкявичюс (4,91% голосов), кандидат Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей — Русского альянса Эдита Тамошюнайте (4,76%), социал-демократ Гинтаутас Палуцкас (2,63%).

Избирательный комитет Р. Шимашюса лидирует и по числу мандатов в горсовете — его представители, по неокончательным данным, получат 17 мандатов в горсовете (51 место).

Баллотирующийся с комитетом Р. Шимашюса Винцас Юргутис сказал BNS, что такой результат возлагает «на нас ответственность сформировать правящую коалицию».

«Результаты говорят о доверии после проделанной работы и, главное, о доверии на будущее. Для нас важно, чтобы наши сторонники не остановились и поддержали нас во втором туре», — сказал В. Юргутис.

Избирательный список А. Зуокаса получил десять мандатов в горсовете.

Какое-то время назад политик сказал BNS, что попытается сформировать правящую коалицию, если будет избран мэром.

На выборах в муниципальный совет третье место занимают консерваторы с девятью мандатами, четвертое — коалиция Избирательной акции поляков и Русского альянса с шестью мандатами. Партия труда получила пять мандатов, Литовский союз крестьян и зеленых — три.

BNS