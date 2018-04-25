Военная драма Хабенского «Собибор» не попала в шорт-лист премии «Оскар»

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Военная драма Константина Хабенского «Собибор», рассказывающая о восстании в нацистском лагере в октябре 1943 года, не вошла в шорт-лист премии «Оскар». Ранее большинство кинокритиков скептически оценивали шансы картины на победу.

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» представлены картины из Колумбии («Перелетные птицы», Дании («Виновный»), Германии («Работа без авторства»), Японии («Шоплифтеры»), Казахстана («Айка»), Ливана («Капернаум»), Мексики («Рома»), Польши («Холодная война») и Южной Кореи («Пылающий»).

«Собибор», ставший режиссерским дебютом Хабенского, вышел в российский прокат 3 мая. Автором идеи фильма был министр культуры Владимир Мединский.

Кинолента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. В фильме его роль сыграл Константин Хабенский.

Ранее главный редактор журнала «Искусство кино», обозреватель «Вести ФМ» и радио «Маяк» Антон Долин предполагал, что шансов на победу у фильма нет. Долин назвал «Собибор» международным фильмом, так как он представлен на нескольких языках и поднимает важные для американского и европейского общества темы Холокоста и Второй мировой войны. Однако, по словам кинокритика, этого недостаточно для победы.

«Хороший [для Оскара] фильм — это фильм, у которого есть американский дистрибьютор, который может продвигать интересы этого фильма, показывать его академикам и делать что-то, чтобы картина попала в номинации, может быть, даже победила. За неимением дистрибьютора эта картина все равно никаких шансов не имеет», — заявил он.

«Мне не кажется, что «Собибор» может претендовать на «Оскар». Это фильм достаточно неопытного режиссера, с большими пробелами. Поэтому в его успехе я, честно говоря, сомневаюсь», — заявлял экс-президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен.

Ранее лауреатами премии от России становились фильмы «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). На «Оскар» 2017 года от России выдвигался фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Лента попала в итоговый шорт-лист, но награду не завоевала.

91-я церемония вручения «Оскара» за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года.

NEWSru.com

Фото ТАСС/Бертов Владимир/Предоставлено фондом ВАРП