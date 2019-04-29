Военные и демонстранты в Судане договорились об общем правительстве

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Военные власти Судана и участники массовых протестов в субботу, 27 апреля, договорились создать общий правительственный совет, в который, помимо военнослужащих, войдут представители гражданского населения. Детали его формирования предстоит обсудить на дальнейших переговорах, отмечает агентство AFP со ссылкой на демонстрантов.

24 апреля военные и демонстранты пришли к соглашению по большинству требований протестующих. В тот же день трое членов военного совета, свергнувшего президента Омара аль-Башира, покинули свои посты.

Напомним, 13 апреля переходный военный совет Судана отменил комендантский час и призвал народ вернуться к повседневной жизни.

korrespondent.net