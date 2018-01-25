Война с памятниками докатилась и до Клайпеды?

Приближается памятная для Клайпеды дата – 72-я годовщина освобождения портового города от немецко-фашистских захватчиков. В этот день, 28 января, сотни клайпедчан ежегодно приходят с цветами к мемориалу воинам-освободителям, где в братской могиле захоронено свыше 500 красноармейцев, в том числе семь Героев Советского Союза. До сих пор их прах никто не смел тревожить. Но, похоже, безумная война с памятниками докатилась и до Клайпеды.

Все началось с обращения к Клайпедскому самоуправлению убрать монументы советских времен и памятные таблички с текстами, не отвечающие исторической правде, направленного парламентской комиссией борцов за свободу. Аналогичное обращение поступило и от члена Сейма Радвиле Моркунайте-Микеленене. В середине января они рассматривались на заседании комиссии горсовета по увековечению памяти известных людей, исторических дат и событий, смене названий улиц.

«Вопрос о сносе воинского мемориала члены комиссии не рассматривали. Вообще, хочу сказать, что за последние тридцать лет я слышал такое требование всего от пяти радикально настроенных граждан. Клайпедчанам, по-моему, хватает ума и толерантности, чтобы не воевать с погибшими солдатами. Комиссия дискутировала только о надписи на мемориале. Надпись гласит, что советские воины освободили город от фашистов. Высказывались мнения, что «освободили» – это неправильно, потому что город был пустой, все жители эвакуировались. Но комиссия решила оставить ревизию памятных табличек на усмотрение Клайпедского самоуправления, которое могло бы привлечь для этого дела профессионалов», – рассказал «Литовскому курьеру» председатель упомянутой комиссии Витаутас Чяпас.

Казалось бы, повода для беспокойства нет. Однако городская газета более подробно осветила ход заседания. Оказывается, совет по делам Малой Литвы предложил изменить название автобусных и железнодорожных маршрутов «Клайпеда – Калининград» и «Клайпеда – Советск» на «Клайпеда – Караляучюс» и «Клайпеда – Тильже». Так называют эти российские города литовские радикалы, не скрывая своих претензий на эти некогда прусские земли, никогда не принадлежавшие Литве. Но комиссия не стала даже обсуждать предложение представителей совета по делам Малой Литвы.

А дальше началось что-то немыслимое. Публикация в городской газете за пару дней набрала около сотни откликов на своем портале, захлестнув его звериной злобой и ненавистью. Были, правда, и здравые увещевания, призывающие оставить в покое прах погибших воинов, но они тонули в потоке лжи и грязи.

Не этого ли добивались в комиссии борцов за свободу, борющейся с памятниками и поднявшей в душах некоторых людей все самое дремучее и низменное? Хватило одного толчка, чтобы, как не раз с гордостью подчеркивал мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, «многонациональный город, где царят дружба и спокойствие», разделился на своих и чужих.

«Я все-таки надеюсь, что страсти улягутся и разум возобладает. Это контрпродуктивно – воевать с памятниками павшим солдатам. Тем более в Литве, где свято чтут память умерших, тем более в Клайпеде, где национализм и нацизм не в чести. Большинство клайпедчан, я уверен, знают историю и понимают, что борьба с памятниками – это не что иное, как ползучая реабилитация нацизма, все больше распространяющаяся по Европе», – утверждает Генеральный консул России в Клайпеде Александр Грачев.

Елена ЛИСТОПАД

Метки: N4 (1196) 25 января