Воскресение Христово Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви.

В этом году Пасха у всех христиан празднуется вместе, 16 апреля. В прошлом, если помните, разрыв был больше месяца. В будущем году он составит неделю. Это наиболее часто встречающаяся разница. Подсчитано, что западная Пасха в 30 % случаев совпадает с восточной, в 45 % опережает её на неделю, в 5 % — на 4 недели и в 20 % — на 5 недель. Разницы в 2 и в 3 недели не бывает. Давайте сегодня поговорим о том, как исторически складывалось празднование Воскресения Христова.

Слово «Пасха» в русский пришло из греческого (и там, и там оно звучит одинаково). А греки позаимствовали его из еврейского, эллинизировав в свою очередь. У евреев оно звучит как «Песах» или «Пейсах» в ашкеназском произношении. На арамейском – языке, на котором говорил Христос и апостолы – Писха. Ну, хватит лингвистики.

Рождество Христово мы делим на русское и литовское (польское), православное и католическое или наше и не наше. О безграмотности подобного деления говорилось уже не раз. А вот Пасха имеет в просторечье целых три разновидности: еврейская, православная и католическая.

Как и с вышеупомянутым Рождеством, тут тоже присутствуют терминологические разновидности. Вопрос: насколько правильно такое деление? Вот давайте попробуем с этим разобраться.

Например, правильнее было бы сказать: иудейская Пасха. Еврей и иудей – не совсем одно и то же. Иудей – вероисповедание, еврей – национальность, представитель которой может быть не только иудеем, но и христианином, мусульманином или атеистом. В свою очередь, иудеем может стать и нееврей. Правда, для этого он должен пройти довольно сложную и длительную процедуру посвящения – гиюр.

У иудеев праздник посвящен освобождению из египетского плена. Моисей вывел евреев из Египта. С Божьей помощью они чудесным образом перебрались через Красное море: воды его расступились перед ними, пропустив на другой берег, но сомкнулись над фараоновым войском. Потом Моисей сорок лет водил свой народ по пустыне. В переводе слово «Пейсах» означает «прохождение». Как говорят раввины, исход из Египта был освобождением от рабства, рождением еврейского народа. Празднуется иудейская Пасха всегда в один и тот же день 14 нисана по национальному календарю. Вернее, в ночь на 15-е нисана. При переводе на григорианский стиль каждый год получаются разные даты, но всегда весной. В этом году 14 нисана приходится на 11 апреля. Праздник этот длится 7 дней в Израиле и 8 в других местах.

Для христиан Пасха – тоже самый главный праздник. Но посвящен он другому событию – Воскресению из мертвых Господа Иисуса Христа. Хотя параллели с иудейским исходом тут прослеживаются. В частности, Христос, умерев, спустился в ад и вывел оттуда всех праведников, так же как и Моисей вывел евреев из Египта. Благодаря Воскресению родился новый народ, новая цивилизация – христиане. Таких мест, когда ветхозаветные события являются прообразами Нового Завета, можно привести много.

Праздновать Пасху христиане начали очень рано, практически с первых дней существования христианства. И делали это они поначалу по-разному. В Малой Азии, например, отмечали ее 14 нисана, вместе с иудеями. Ведь самые первые последователи Христа и не отделяли себя от иудаизма. Другие делали это каждую неделю: пятница, день крестной смерти, была постной, а воскресенье – праздничным днем. Ведь, согласно Евангелию, Мария Магдалина обнаружила, что Христос воскрес рано утром на следующий день после субботы. Третьи праздновали Пасху раз в год в первое воскресенье после иудейской.

Со временем этнический состав христиан стал меняться. Все меньше (по крайней мере, в процентном отношении) становилось среди них евреев. Христианство принимали греки, римляне, варвары. Для них традиции иудаизма стали не актуальны. Кроме того, все больше чувствовалась необходимость праздновать Воскресение Христово всем вместе, в один и тот же день. Начинаются т. н. «пасхальные споры». Но в 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее было запрещено совершать Пасху «прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями». В Риме в это время была составлена своя пасхалия. Так, до VIII века существовали две пасхалии – Римская и Александрийская. Правда, через полтысячелетия после Никейского собора Рим принял восточную пасхалию. И стали все христиане праздновать Пасху вместе.

Такое благоденствие продолжалось около восьмисот лет, до тех пор, пока папа Григорий XIII в 1583 году не провел календарную реформу, когда появился григорианский календарь. Вместе с календарем на Западе изменилась и пасхалия. Она была составлена неаполитанским астрономом Алоизием Лилием и немецким монахом-иезуитом Кристофером Клавием. Теперь там Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, и опережает православную Пасху в некоторые годы более чем на месяц.

По Александрийской пасхалии, которую используют доныне все Православные церкви, Пасха всегда бывает после еврейской. Нередко можно услышать фразу: «Ну вот, все три Пасхи совпали!» Такого быть не может никогда, как вы понимаете.

Восточная или православная Пасха высчитывается таким образом: это первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Днем равноденствия считается 21 марта по ст. ст. Если случается совпадение с иудейской Пасхой, то правила предписывают перейти к полнолунию следующего месяца. Следовательно, Пасха не может быть ранее дня равноденствия, т. е. 21 марта (4 апреля по григорианскому календарю) и не позже 25 апреля (8 мая). Сложновато? По Григорианской пасхалии вычисления еще более сложные. Так что я советую пользоваться уже готовой пасхалией, рассчитанной на много лет вперед.

Сербским астрономом Милутином Миланковичем был рассчитан новый календарь. Он получил название новоюлианского. Он еще точнее с точки зрения астрономии, чем григорианский, и совпадает с ним до 2800 года. На него и перешли многие Поместные Православные церкви. Старому стилю остались верны только Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская церкви и Афон. Но Пасху, в конце концов, было решено праздновать вместе по древней Александрийской пасхалии. На западную перешли только православные Финляндии. Делались такие попытки и во всех остальных Православных церквях. Но во избежание смут и народного недовольства было решено сохранить верность старине. И правильно. Ведь Благодатный огонь в Иерусалиме появляется только в Великую субботу по Александрийской пасхалии.

И в заключение вопрос. Так как же нам называть Пасху, празднуемую по восточному и западному календарю? Думаю, что грамотней было бы говорить о восточной и западной. Если первую еще можно с большой натяжкой называть православной (хотя как же старообрядцы и греко-католики?), то вторую звать католической – это обидеть многочисленных протестантов, которые тоже отмечают Воскресение Христово вместе с католиками.

В этом году праздники совпали. Поэтому всем «Христос воскресе!»

Петр ФОКИН

Метки: N15 (1155) 13 апреля, Пасха, религиря