Впервые на Букеровскую премию номинировали комикс

На соискание Букеровской премии впервые за всю ее историю номинировали комикс: в лонг-лист самой престижной литературной награды Великобритании — за лучшую книгу на английском языке — включена графическая новелла «Сабрина» Ника Дрнасо, сообщает The Guardian .

Судьи Букера описали это произведение как «тонкое минималистичное», «изменяющее формы художественной литературы». В комиксе через призму вышедших в течение суток после исчезновения девушки новостей рассказывается о переживаниях людей, прочитавших эти заметки, передает РБК . По мнению организаторов премии, это творение «запечатлело мир на грани».

«Мы все это прочитали и были потрясены этой [новеллой], — приводятся в публикации слова одной из судей Букера, британской писательницы Вэл Макдермид. — Графический роман все чаще оказывается в первом ряду в центре с точки зрения повествования, и мы чувствовали, что [«Сабрина»] делает то, что должна делать хорошая художественная литература».

Теперь «Сабрина» поборется за премию и приз в размере 50 тысяч евро. Также в лонг-лист Букера-2018 попали роман Snap («Щелчок») Белинды Бауэр, дебютные творения писателей Софи Макинтош The Water Cure («Лечение водой») и Гая Гунаратне In Our Mad and Furious City («В нашем безумном и яростном городе»), произведение Warlight Майкла Ондатже, который в нынешнем перечне является единственным писателем, уже получавшим Букер, и The Overstory обладателя Пулитцеровской премии Ричарда Пауэрса.

С 2005 года вручается также Международная Букеровская премия, которая присуждается иностранным романам, переведенным на английский язык. В этом году ее присудили польской писательнице Ольге Токарчук за роман Flights («Полеты»).

