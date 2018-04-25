Время отчитаться о доходах

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В Литве проходит подача деклараций о доходах за прошлый год. В день 20 марта, когда официально началась декларация доходов, вышел из строя сайт Государственной налоговой инспекции (ГНИ). Как оказалось, система не выдержала большого наплыва посетителей и дала сбой. Такое происходит не впервые. Представители Государственной налоговой инспекции отмечают, что перебои в работе системы зачастую случаются в первые и в последние дни подачи деклараций.

Государственная налоговая инспекция сообщила, что сформировано почти 2 млн предварительных деклараций, большинство которых полностью заполнены, поэтому жителям нужно всего лишь их пересмотреть и подтвердить. Если в предварительной декларации о доходах населения имеются неточности, в нее нужно вносить изменения.

Жителям, которые не понимают, как это сделать, декларировать доходы помогут специалисты. Они будут консультировать жителей по телефону или примут в подразделениях инспекции.

До 2 мая доходы обязаны декларировать все, кто в прошлом году занимался индивидуальной деятельностью или получал доходы, от которых необходимо заплатить налоги.

Жителей ожидают новшества. С 2019 года можно выделить дополнительный 1% подоходного налога профсоюзам. Кроме того, 2019 год — последний год, когда можно подать бумажную заявку на перевод части подоходного налога. Как обычно, жители должны подать декларации и заплатить налоги до 2 мая 2019 года.

Разъясняя порядок подачи деклараций, представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене отметила, что декларации в обязательном порядке должны подавать те жители, которые занимались индивидуальной деятельностью или получили доходы, с которых необходимо платить налоги, а также те жители, которые заполняют декларации в силу занимаемой должности (политики, служащие и др.) и, конечно же, все жители, которые хотят воспользоваться налоговыми льготами и вернуть часть налогов.

Декларации надо подавать и в тех случаях, если был применен слишком большой необлагаемый налогами минимум. Таким людям придется вернуть переплату, если необлагаемый налогами минимум не был применен, то человеку вернут лишние деньги.

Льготами могут воспользоваться те жители, которые в 2018 году платили ипотечные кредиты, взносы по страхованию жизни, взносы в пенсионные фонды III ступени или за учебу в вузе. Важно помнить, что до 1 июля 2019 года жители могут декларировать «забытые» доходы и заплатить налоги безо всяких штрафов и пеней. Это значит, что надо уточнить декларацию за 2017 или более ранний год и заплатить налоги.

«Такую возможность предоставляют первый и единственный раз. Чтобы ею воспользоваться, надо заполнить или уточнить декларацию», – сказала директор Департамента налоговых повинностей ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене. «Форма декларации в этом году остается прежней, как и порядок подачи, поэтому каких-то значительных перемен не будет», – сказала представитель ГНИ. Она напомнила, что в этом году новшество ждет родителей. «Теперь родителям не надо думать о том, как правильно заполнить данные о дополнительном необлагаемом налогами размере (17 пункт декларации). Сейчас нет возможности вернуть деньги за детей», – заметила специалист. Кроме того, 2019 год будет последним, когда можно подавать бумажный вариант заявки на перевод части подоходного налога. С 2020 года такие заявки будут принимать только в электронном формате.

Налоговики ведут активную работу по выявлению неплательщиков налогов. Один из нелегальных секторов – «теневой» рынок аренды жилья. Государственная налоговая инспекция Литвы контролирует интернет-порталы, платформы аренды и даже социальные сети. ГНИ предупреждает, что всех получивших предупреждения, но не отреагировавших на них, во втором полугодии ждут неприятности.

Государственная налоговая инспекция информирует, что в прошлом году через объявления выявили 143 жителей, которые не платили налоги за аренду. ГНИ попросила у них объяснений. В результате налогоплательщики перевели 36 500 евро налогов. Больше всего нарушителей выявили в Клайпеде.

Кстати, по оценкам Еврокомиссии, Литва ежегодно из-за плохих сборов теряет порядка одного миллиарда евро. Недополученный размер НДС составляет 25%, по данным Организации экономического сотрудничества и развития. Это пятый худший результат из 28 стран Европейского союза.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ