Вторая смычка Nordbalt не принесет большой пользы – министр энергетики

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас считает, что Литве, скорее всего, не будет инициировать прокладку второй линии морской смычки ЛЭП со Швецией. Он отмечает, что предварительный анализ затрат и выгоды свидетельствуют о том, что проект не принесет большой пользы.

“Исходя из предварительного варианта и оценивая затраты и выгоды, возможно эти выгоды достаточно малы, и это значит, что не слишком много позитива для реализации проекта. Выгода в рыночном смысле не является такой, чтобы мы могли серьезно говорить о перспективах этого проекта. Но пока как возможность такой проект существует”, – сказал Ж. Вайчюнас BNS.

Он добавил, что с учетом рынка электроэнергии Балтийских стран, Литва и Латвия находятся в одной ценовой зоне, а Эстония – в другой, кроме того, пропускная способность смычки между Латвией и Эстонией низкая.

Анализ затрат и выгоды второй линии NordBalt проводи оператор сети ЛЭП Литвы Litgrid. Это исследование планируется завершить в ноябре этого года.

Стоившую 550 млн. евро 453-километровой длины кабельную линию между Швецией и Литвой шведская компания ABB проложила в конце 2015 года. Мощность смычки составляет 700 мегаватт. После ее запуска электроэнергия в Литве снизилась в цене почти на 15%, однако в первый год деятельности отмечались частые неисправности, поэтому в июле-октябре этого года планируется заменить 116 муфт на суше.

BNS

Метки: Литва