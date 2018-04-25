Хакеры взломали базу авиакомпании British Airways. Похищены данные кредитных карт тысяч клиентов

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В четверг, 6 сентября, британская авиакомпания British Airways сообщила, что ее база данных была взломана хакерами. Скомпрометированы кредитные карты 380 тысяч клиентов.

Телеканал Sky News передал, что атака затронула клиентов, которые использовали сайт ba.com или мобильное приложение для бронирования билетов в период с 21 августа по 5 сентября.

Авиакомпания рекомендовала клиентам, которые считают, что их мог затронуть этот инцидент, связаться со своим банком или кредитной компанией и следовать их рекомендациям.

В сообщении говорится, что компания, со своей стороны, сообщила о случившемся в полицию.

NEWSru.com.il