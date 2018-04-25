«Я словно вернулся домой»

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Январское решение руководства «Химок» потрясло болельщиков неожиданной новостью. Георгиос Барцокас покинул пост главного тренера. На смену греку пришел Римас Куртинайтис.

«Решение сменить тренера посреди сезона, когда игры идут через два-три дня, очень непростое. Однако ситуация в команде требовала перемен. Римас Куртинайтис – единственный опытный специалист высокого уровня, которому не потребуется время на адаптацию в коллективе, так как он прекрасно знает клуб изнутри. С именем Куртинайтиса связаны самые яркие и победные страницы в истории нашего клуба. На протяжении последних лет мы поддерживали с тренером постоянный дружеский контакт. Уверен, что с приходом Куртинайтиса мы сможем изменить сложившуюся ситуацию»,— объяснил перемены на тренерском мостике генеральный директор клуба Павел Астахов.

Все новое – хорошо забытое старое, хотя Р. Куртинайтиса никто и не забывал. Разве можно вычеркнуть из истории клуба единственного наставника, которому удалось сместить с российского баскетбольного олимпа ЦСКА? За всю историю Единой лиги «армейцы» уступили титул лишь однажды. «Химкам» в 2011-м. Тот сезон стал первым для подмосковной команды под руководством литовца.

Впрочем, времени для празднований по случаю своего возвращения у Куртинайтиса нет совсем. Команду срочно нужно ставить на победные рельсы. В Евролиге после 19-ти туров «Химки» идут 13-ми. До спасительного восьмого места, которое позволит выйти в плей-офф, их отделяют всего две победы. А ближайшие игры россияне проведут на своем паркете с «Баварией» и «Жальгирисом».

«Ситуация у нас небезнадежная. Конечно, надо выигрывать, однако не стоит думать глобально и считать игры. На каждый матч будем настраиваться как на финал, и бороться за победу, а очки потом сами придут, — объяснил Римас. – Я намерен добавлять упражнения на быстрый отрыв, потому что уверен — наша команда может бежать, а не только играть в позиционное нападение. Мы постараемся все это отработать на тренировках, потому что каких-то кардинальных изменений сейчас сделать не можем».

Играть в баскетбол «Химкам» пока придется без своих лидеров. Алексей Швед и Энтони Гилл до сих пор травмированы.

«Конечно, очень жаль, что они не могут нам помочь прямо сейчас. Это ведущие игроки команды. Нам нужно и без них выстоять в ближайших матчах, что мы и постараемся сделать», — считает Куртинайтис.

А в Единой лиге команда может справиться и без своих звезд. «Химки», как и всегда, дышат в спину «армейцам». «Положение неплохое, и все пока идет так, как я привык: мы боремся с ЦСКА и пока занимаем второе место. Наша цель — снова выйти в Евролигу. И в этом плане мы наверняка не одни. Многие российские клубы ставят подобные цели. Надеюсь, все будет хорошо, а мы постараемся снова взойти на вершину», — обнадеживающе подытожил Римас.

Добавим, что ближайший домашний матч в рамках Евролиги команда проведет в четверг, 31 января. На «Арену Мытищи» приедет легендарный «Жальгирис».

Подготовлено по сообщениям СМИ