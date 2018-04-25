«Я словно вернулся домой»

Январское решение руководства «Химок» потрясло болельщиков неожиданной новостью. Георгиос Барцокас покинул пост главного тренера. На смену греку пришел Римас Куртинайтис.
«Решение сменить тренера посреди сезона, когда игры идут через два-три дня, очень непростое. Однако ситуация в команде требовала перемен. Римас Куртинайтис – единственный опытный специалист высокого уровня, которому не потребуется время на адаптацию в коллективе, так как он прекрасно знает клуб изнутри. С именем Куртинайтиса связаны самые яркие и победные страницы в истории нашего клуба. На протяжении последних лет мы поддерживали с тренером постоянный дружеский контакт. Уверен, что с приходом Куртинайтиса мы сможем изменить сложившуюся ситуацию»,— объяснил перемены на тренерском мостике генеральный директор клуба Павел Астахов.
Все новое – хорошо забытое старое, хотя Р. Куртинайтиса никто и не забывал. Разве можно вычеркнуть из истории клуба единственного наставника, которому удалось сместить с российского баскетбольного олимпа ЦСКА? За всю историю Единой лиги «армейцы» уступили титул лишь однажды. «Химкам» в 2011-м. Тот сезон стал первым для подмосковной команды под руководством литовца.
Впрочем, времени для празднований по случаю своего возвращения у Куртинайтиса нет совсем. Команду срочно нужно ставить на победные рельсы. В Евролиге после 19-ти туров «Химки» идут 13-ми. До спасительного восьмого места, которое позволит выйти в плей-офф, их отделяют всего две победы. А ближайшие игры россияне проведут на своем паркете с «Баварией» и «Жальгирисом».
«Ситуация у нас небезнадежная. Конечно, надо выигрывать, однако не стоит думать глобально и считать игры. На каждый матч будем настраиваться как на финал, и бороться за победу, а очки потом сами придут, — объяснил Римас. – Я намерен добавлять упражнения на быстрый отрыв, потому что уверен — наша команда может бежать, а не только играть в позиционное нападение. Мы постараемся все это отработать на тренировках, потому что каких-то кардинальных изменений сейчас сделать не можем».
Играть в баскетбол «Химкам» пока придется без своих лидеров. Алексей Швед и Энтони Гилл до сих пор травмированы.
«Конечно, очень жаль, что они не могут нам помочь прямо сейчас. Это ведущие игроки команды. Нам нужно и без них выстоять в ближайших матчах, что мы и постараемся сделать», — считает Куртинайтис.
А в Единой лиге команда может справиться и без своих звезд. «Химки», как и всегда, дышат в спину «армейцам». «Положение неплохое, и все пока идет так, как я привык: мы боремся с ЦСКА и пока занимаем второе место. Наша цель — снова выйти в Евролигу. И в этом плане мы наверняка не одни. Многие российские клубы ставят подобные цели. Надеюсь, все будет хорошо, а мы постараемся снова взойти на вершину», — обнадеживающе подытожил Римас.
Добавим, что ближайший домашний матч в рамках Евролиги команда проведет в четверг, 31 января. На «Арену Мытищи» приедет легендарный «Жальгирис».
Подготовлено по сообщениям СМИ