Ямайскую музыку регги включили в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

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ЮНЕСКО включила сформировавшееся на Ямайке музыкальное направление регги в список нематериального культурного наследия человечества, сообщается в Twitter организации.

В ЮНЕСКО отметили, что музыка регги «сначала являлась голосом маргинальных слоев, однако сегодня охватывает различные круги общества, вне зависимости от пола, этнической и религиозной принадлежности». Мировыми звездами этого направления стали ямайские музыканты Боб Марли, Джимми Клифф и Ли «Скрэтч» Перри, также этот стиль в значительной мере повлиял на рок- и поп-музыку конца 70х — начала 80-х годов.

В список ЮНЕСКО также вошел известный уже около двух тысяч лет и «прочно присутствующий» в ирландской мифологии хоккей на траве — хёрлинг, который «сегодня считается важной частью ирландской культуры и играет центральную роль в продвижении здорового образа жизни, командного духа и терпимости».

Кроме того, к списку нематериального культурного наследия ЮНЕСКО присоединились древний вид грузинского единоборства Чидаоба, «поощряющий здоровый образ жизни и играющий важную роль в межкультурном диалоге», и традиционные японские ритуальные праздники Райхосин, которые «позволяют японцам, особенно детям, сформировать личность, развить чувство принадлежности к своему сообществу и укрепить связи друг с другом».

Также в список нематериального культурного наследия человечества вошли искусство парфюмерии во французской коммуне Грас, где происходит действие известного романа «Парфюмер»; процесс набивки тканей и окрашивания индиго в Европе (Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Словакии), сбор дубровника на горе Озрен (Босния и Герцеговина), искусство сухой кладки стен (Хорватия, Кипр, Франция, Греция, Италия, Словения, Испания, Швейцария), фестиваль Паррандас в центральной части Кубы, лечебные ванны лам-врачевателей по тибетской науке об исцелении Сова Ригпа (Китай), праздник в честь иконы Божьей Матери Будславской (Беларусь), эпос, народные предания и музыка в исполнении легендарного персонажа — деда Коркуда (Азербайджан, Казахстан, Турция), народные напевы Меджимурья (Хорватия).



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