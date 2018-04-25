Японский миноносец потерял часть боезапаса из-за шторма

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Сторожевой корабль «Тикума» японских Сил самообороны потерял часть боезапаса в районе острова Куме в Восточно-Китайском море, относящегося к южной префектуре Окинава. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, речь идет о снарядах для автоматической корабельной пушки калибра 20 миллиметров. Как отмечает агентство, более 20 снарядов длиной около 17 сантиметров и весом 250 грамм каждый были смыты в море сильными волнами. В последние дни в этом районе погодные условия были неблагоприятными, а скорость порывов ветра достигала 40 метров в секунду.

Командование морских Сил самообороны предупредило рыбаков об этом инциденте и риске детонации снарядов в случае сильного воздействия. В случае обнаружения боеприпаса в сетях необходимо, не прикасаясь к нему, срочно сообщить военным. Тем не менее, как отмечает агентство, вероятность попадания их в рыболовецкие сети низка, поскольку глубина моря в этом районе довольно большая.

Похожий инцидент произошел в Японском море в начале прошлого года, когда cамолет Lockheed P-3CK сбросил в море противокорабельные ракеты «Гарпун», торпеду и глубинные мины. Как выяснилось, один из членов экипажа по ошибке нажал на переключатель экстренного сброса оружия.

Ракеты упали в воду в 30 километрах от восточного побережья страны. В районе находилась одна рыбацкая лодка, но ей никакого ущерба нанесено не было. Военно-морские силы страны сообщили, что вооружение не было снаряженным и риска взрыва не было. Для его извлечения из воды к месту инцидента были направлены минный тральщик и спасательное судно.

NEWSru.com