За нарушение ПДД — больше штрафов

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Сейм стал рассматривать поправки, в соответствии с которыми штрафы за зафиксированные специальными устройствами нарушения ПДД выписывались бы автоматически, а за второе нарушение назначался бы минимальный штраф без судебного решения.

Если эти изменения будут поддержаны, то в дальнейшем их рассмотрят комитеты Сейма. Поправки зарегистрировали члены парламентского Комитета по праву и правопорядку, подкорректировав схожие предложения Министерства внутренних дел, которые из-за возможных противоречий в Конституции застряли бы в Сейме.

По словам парламентария Стасиса Шедбараса, члены комитета совместно с представителями Министерства внутренних дел подкорректировали предложения и зарегистрировали новый проект, так как это более быстрый путь, чем исправлять проект, представленный правительством. После представления поправок в Сейме проект будет обсуждаться в комитетах.

Штрафы будут назначаться легче

Автоматическая выписка штрафов означает, что протоколы нарушений ПДД будут выписываться и отправляться гражданам автоматически без участия в этом вопросе должностных лиц. Такой порядок действовал бы в отношении нарушений, зафиксированных специальными приборами, например измерителями скорости.

«Сообщение о нарушении автоматически отправлялось бы владельцу автомобиля. По своему опыту могу сказать, что, уплатив один раз штраф, другой раз ты уже будешь думать и ездить медленнее», — сказал BNS один из инициаторов поправок, член Комитета по праву и правопорядку Шедбарас.

Изменениями также будет предусмотрено, что за второе нарушение ПДД нарушителю автоматически будет предложено уплатить минимальный штраф без участия судебных органов. Водителю, впервые нарушившему ПДД, и впредь предлагалось бы уплатить половину суммы минимального штрафа.

«В случае принятия поправок нарушителей можно было бы наказывать и без суда, в этом случае суды не были бы так загружены работой. Суды не находят нарушителей, существуют проблемы, нарушители прячутся, они не принимают вызов. Тогда ходит судебный пристав или представитель налоговой инспекции, которые быстро и эффективно взыскивают долг», — сказал Шедбарас.

Представляя поправки в Сейме, парламентарий отметил, что административные суды завалены мелкими, незначительными делами. «Суд впустую назначает заседания, секретари пишут протоколы, отправляют повестки — все это требует больших расходов, когда можно просто-напросто отправить решение суда, и, если человек не против, то процесс продолжается», — говорил политик.

Достаточно лишить права вождения

На основании поправок можно было бы также отказаться от практики лишения человека водительского удостоверения, если в отношении водителя применяется наказание. Запрет на вождение действовал бы, но сам документ не был бы изъят, так как с июля этого года водителям не надо иметь при себе водительское удостоверение.

Автоматическое выписывание штрафов правительство предлагало, опасаясь, что с развитием сети измерителей скорости будет сложно обработать растущее число нарушений ПДД. В прошлом году данные в Реестр административных нарушений поступали из 182 систем. Правительство планирует, что в 2020 году количество только стационарных измерителей скорости возрастет до 400, а еще на 25 участках дорог Литвы будет измеряться средняя скорость.

Ежегодно в связи с зафиксированными системами измерения скорости нарушениями назначается более 200 тысяч разбирательств.

На автоматизацию выписывания административных штрафов потребуется около 380 тысяч евро. Эти деньги планируется выделить из средств программы надзора и развития дорог.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ