Заготовки на зиму

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Печеные баклажаны

Баклажан — 8-10 шт., луковица — 2 шт., морковь — 2 шт., томатная паста — 100 г, растительное масло — 50 мл, головка чеснока — 1 шт., петрушка (зелень) — 1 пучок, сахар (песок) — 1 ч. л., уксус (9%), соль.

Баклажаны хорошо вымыть и обсушить. Удалить хвостики.

Разрезать каждый баклажан на половинки и выложить на противень с пергаментной бумагой. Запекать в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут. Морковь и лук очистить. Обжарить на растительном масле мелко нашинкованный лук и тертую морковь. Добавить мелко нашинкованную петрушку и тертый чеснок. Немного посолить и перемешать. Снять с огня и остудить. Выложить начинку на половинки баклажан и закрыть другими половинками. Немного прижать. Держа чистую банку горизонтально вложить баклажаны (примерно 4-5 баклажана из долек на банку). Не утрамбовывать. Сверху банки, если осталось место, можно сложить остатки начинки. В небольшой кастрюльке вскипятить воду и добавить томатную пасту (из расчета 0,5 литра воды на 100 г пасты). Немного посолить и добавить сахар (по вкусу). Залить в банки томатную смесь. Поставить стерилизоваться в теплую воду. С момента закипания стерилизовать 5-7 минут. Добавить уксус (на 1-литровую банку 1 ст. ложка) и закатать банки. Укутать под «шубу» на сутки. Печеные баклажаны на зиму готовы. Держать в холоде.

Салат из баклажанов

Сок томатный — 200 мл, баклажан — 4-5 шт., морковь — 2-3 шт., болгарский перец — 2 шт., луковица — 2 шт., уксус (9%) 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ст. л., перец черный молотый — 1/4 ч. л.

Баклажаны промыть. Нарезать ломтиками и выложить в большой сотейник. Овощи очистить. Добавить нарезанный лук и перец, тертую морковь к баклажанам. Добавить растительное масло. Тушить помешивая 10-12 минут. Добавить томатный сок, готовить под крышкой 20 минут на среднем огне. Добавить соль, сахар, молотый перец и уксус. Хорошо перемешать. Разложить по чистым баночкам и закрутить. Остудить в тепле.

Паста из чесночных стрелок

Стрелка чеснока — 300 г, растительное масло — 1 ст. л., соль — 1 ст. л.

Стрелки чеснока перебрать, сухие концы удалить. Нарезать на части стрелки. Прокрутить через мясорубку. Добавить соль и растительное масло. Хорошо перемешать. Разложить по баночкам. Закрутить крышками и хранить в холодильнике.