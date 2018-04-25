Зарубежные литовцы обеспокоены, что не могут агитировать за референдум о гражданстве

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Представители Всемирной литовской общины (ВЛО) в четверг встретятся с председателем сейма Литвы, чтобы высказать свои опасения относительно агитации за расширение

«У ВЛО есть опасения, что, в соответствии с нынешним порядком, агитировать за референдум могут только его инициаторы, то есть сейм. Таким образом, община лишается права концентрировать финансы и другой потенциал для проведения референдума», — сказала BNS советник председателя сейма Каролина Фроловене.

Глава правления ВЛО Даля Хенке, которая в четверг встретится со спикером сейма Викторасом Пранцкетисом, попросит сейм принять поправки к Закону о референдуме, которые закрепят новое понятие сторонников референдума.

В парламенте в первом чтении уже приняты поправки лидера «аграриев» Рамунаса Карбаускиса, о том, что и группы граждан, и партии, и неправительственные организации могут регистрироваться в качестве сторонников референдума.

Они наравне с инициаторами референдума и его оппонентами смогли бы участвовать в агитации, получать эфир национальной телерадиовещательной компании, собирать средства на кампанию и пр.

Референдум о расширении института двойного гражданства планируется 12 и 26 мая одновременно с президентскими выборами.

Конституционный суд сейчас рассматривает вопрос о том, не противоречит ли Конституции проведение референдума в течение двух дней с двухнедельным перерывом.

BNS