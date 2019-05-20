Зеленский объявил о роспуске Рады

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Президент Украины Владимир Зеленский после принятия присяги главы государства, объявил о роспуске Верховной Рады. Об этом он заявил во время выступления в сессионном зале парламента.

«Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва», — сказал Зеленский.

Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.

«Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки», — сказал Зеленский

Президент также подчеркнул: «А также я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины».

При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.

«Сделайте это и повесьте медали себе – это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы», — сказал он.

Напомним, 17 мая в Верховной Раде официально прекратила существование коалиция депутатов после выхода из нее фракции Народный фронт.

Председатель парламента Андрей Парубий призвал депутатов начать консультации по созданию новой коалиции.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. Если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Но роспуск парламента запрещен за полгода до очередных выборов в Раду.

korrespondent.net

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