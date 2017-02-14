Жители Литвы стали чаще рассчитываться по Интернету или карточкой – опрос

В прошлом году жители Литвы реже рассчитывались наличными деньгами, а чаще оплачивали покупки или услуги по Интернету или банковской карточкой, показывает проведенный по заказу Банка Литвы (БЛ, центробанк) опрос о привычках в плане оплаты за товары или услуги.

В прошлом году жителей страны, которые оплачивали услуги по Интернету, стало больше с 35% до 39% (преимущественно это жители крупных городов в возрасте 30–49 лет), а число жителей, которые производили оплату через платежные учреждения, сократилось с 42% до 40% (преимущественно это сельские жители в возрасте старше 50 лет). 26% опрошенных выполняли платежные поручения, из них 98% – по Интернету.

Как говорится в сообщении БЛ, жители страны реже платили наличными в торговых точках или другим лицам. 44% респондентов в день перед опросом оплачивали покупки или услуги не только наличными (в 2015 году- 47%), 20% – платежной картой и наличными (21%), а 10% – только платежной картой (10%).

Опрос по заказу БЛ в ноябре 2016 года провела компания социологических и рыночных исследований Rotelas, было опрошено 1016 человек.

BNS

Метки: Интернет, Литва, опрос