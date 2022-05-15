В Вильнюсе 28 мая с уникальным концертом выступит «ЗОРКИЙ»!

Невероятно, но факт — 28 мая (начало в 18:00) в столичном арт-пространстве «Квартирник» (Вильнюс, ул. Антакальнё 39) выступит культовый актер, музыкант, режиссер, автор известных песен Василий Зоркий!

Ненависть к властям и ужасной войне выдавила из России многих самых лучших ее представителей, культурную элиту, не желающую мириться с преступлениями и насилием!

Нам всем повезло — именно в Вильнюсе поселился Василий Львович Зоркий — российский музыкант, актер, режиссер, продюсер и сценарист! (Не поленитесь, введите в любой поисковой группе это славное имя, и Вы сразу поймете, какого масштаба личность стала нашим согражданином! Послушайте песни группы «Зоркий», посмотрите душевные, мелодраматичные видеоклипы на эти песни). Литовские корни и родня: его бабушка — легендарная литовская драматическая актриса Лидия Купстайте, двоюродный брат — известный дизайнер Александр Погребной, повлияло на то, что Василий вернулся в Литву, и ныне проживает у своих в центре Вильнюса!

Вот что пишет о нем Википедия:

Лидер группы «Зоркий».

В возрасте 13 лет принял участие в постановке оперы «Дафна» Клаудио Монтеверди в музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. С 2002 года работал в качестве журналиста для различных изданий, таких как «Большой Город», «Esquire», «Playboy», «Афиша» и пр. С 2006 года работал сценаристом, продюсером и режиссёром развлекательных мероприятий. Участвовал в организации церемоний открытия и закрытия фестивалей «Кинотавр», ММКФ, «Золотой орёл» и др.

В 2009 году организовал группу «19:84». В 2009 году группа выпускает EP «19:84», песни из которого попадают в ротацию музыкальных радиостанций. О группе начинают писать критики музыкальных изданий. В 2010 году группа выпускает дебютный альбом «Время уходит».

В 2012 году группа «19:84» прекращает своё существование.

В 2014 году Василий Зоркий объявляет о начале нового проекта, группы «Зоркий».

В 2015 году песни проекта «Зоркий» попадают в несколько телевизионных сериалов на федеральных каналах: «Временно недоступен» (1 канал), «Озабоченные» (ТНТ), «Красные браслеты» (1 канал).

В 2015 году Василий Зоркий становится креативным директором Пикника «Афиши».

В 2016 году выходит дебютный музыкальный спектакль Василия Зоркого «Страна Москва» — моноспектакль про жизнь молодого человека в Москве, в котором песни тесно сплетены с текстами. Спектакль основан на колонке «Неизвестный горожанин» ресурса The Village, которую Зоркий анонимно писал в течение нескольких лет.

В 2017 году на сцене «Гоголь-центра» выходит второй спектакль Василия Зоркого — «Мне 30 лет».

Ныне Василий активно участвует во всевозможных культурных программах в поддержку Украины. Его время расписано на год вперед. Уже через день после Квартирника В. Зоркий направляется в Стамбул, где будет участвовать в концерте, средства от которого пойдут Украине, затем в Европу, где также выступит с той же благородной целью!

Только личные отношения позволили договорится об уникальном, полным надежды, романтики, прекрасной музыки и наблюдательных актерских авторских рассказов, вечере, на который будут продаваться только 33 счастливых билета, и прибыль от которого пойдет в помощь беженцам из Украины в Литве!

Не имеющий аналогов сплав музыки, песен и уместных, метких, остроумных, театральных монологов -все это и многое другое — только на Уникальном Квартирнике с лидером группы «Зоркий» — Василием Львовичем Зорким 28 мая в 18:00 арт-пространство «К», что на ул. Антакальнё 39!

Билеты на Квартирник с «Зорким» продаются во всех кассах Bilietai.lt !

Первые 13 билетов продаются с 20 % скидкой!

Любая информация по концерту, групповым заявкам на билеты: +370 645 36 403, +370 671 76502

Вечер после концерта, предложения по сотрудничеству: +370 618 01331