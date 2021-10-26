А. Армонайте: Тайвань – интересный рынок для Литвы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литва хотела бы, чтобы Тайвань инвестировал в ее сектор высокой добавленной стоимости, говорит литовский министр экономики и инноваций. По словам Аушрине Армонайте, Литва интересуется и экспортом в этот регион.

«Для Литвы, конечно, представляют интерес инвестиции Тайваня в области промышленности высоких технологий, сфере биотехнологий, области финансовых технологий», – сказала министр журналистам во вторник, накануне визита тайваньской делегации в Литву.

По ее словам, большую часть литовской экономики составляет именно экспорт, а Тайвань – интересный рынок.

«К возможностям экспорта мы также проявляем интерес, у нас почти 80% валового внутреннего продукта (ВВП) создается за счет экспорта литовских продуктов, Тайвань – интересный рынок, наши гости побывают и в Каунасской свободной экономической зоне, и на предприятиях, в Центре наук о жизни в Вильнюсском университете, так что я надеюсь, что завяжутся новые партнерства», – сказала А. Армонайте.

Во время визита в Литву тайваньской делегации будет подписано шесть меморандумов с целью укрепления сотрудничества в областях полупроводников, наук о жизни, биотехнологий, лазерных и спутниковых технологий, исследований кристаллов и финансов.

В Вильнюсе также состоится форум торговли и инвестиций Литвы и Тайваня.