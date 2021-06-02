А. Билотайте: в провозе нелегалов могут участвовать белорусские должностные лица

В среду в КНБО обсуждается безопасностью границы с Беларусью после заявления резидента Беларуси А. Лукашенко о том, что «мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Министр отметила, что выросший поток мигрантов является сознательной политикой режима против Литовского государства.

«Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что белорусские должностные лица возможно сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке доставки мигрантов», – сказала А. Билотайте.

По ее словам, нелегальные мигранты добираются в Беларусь из Стамбула и Багдада, а в целом в неделю осуществляются четыре таких рейса.

«Давайте представим, что в самолете около 600 человек прилетают в Минск, и эти люди организованно добираются до Литвы. У нас есть данные об очень хорошо организованной работе преступных структур, которые сотрудничают с должностными лицами, поездка одного человека обходится приблизительно в 1,5 тыс. евро, семье это стоит 35 тыс. евро», – сообщила министр.

По ее словам, белорусские должностные лица утверждают, что не видят нелегальных мигрантов, пытаются скрывать следы, и «это признак того, что это сознательная политика и сознательные действия против Литовского государства».

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев на заседании продемонстрировал материалы, свидетельствующие о том, что белорусские должностные лица после перехода мигрантами границы ровняют песочный участок полосы безопасности, чтобы следы не были видны.

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

По словам министра, в поиске кратковременных решений Литва активизировала план прикрытия границы, также рассматривает возможность ужесточения условий проживаний беженцев, а в течение двух лет планирует завершить оборудование систем наблюдения на всей границе с Беларусью.

До конца 2022 года Литва также планирует установить на всей протяженности границы с Беларусью системы наблюдения, поскольку в данный момент они действуют лишь на 38% общей границы. Для этого потребуются 38 млн евро.