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А. Паленис:Минсельхоз не будет переноситься в Каунас

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А. Паленис:Минсельхоз не будет переноситься в Каунас

  • Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис, оценив выводы рабочей группы по переносу министерства в Каунас, подтвердил, что все министерство не будет переноситься.

В Каунасе будут работать Отдел разработки программного обеспечения и анализа управления, а открываемые Отдел сотрудничества с социальными партнерами и муниципалитетами, отделы инфраструктуры, мелиорации и биотоплива. Отдел науки и инноваций будет работать в обоих городах. В Каунасе также будет работать приемная министерства.

В настоящее время в Каунасе работают 23 специалиста, в общей сложности планируется утвердить 30 должностей.

После того, как министр сельского хозяйства заявил в среду, что все министерство не переедет в Каунас, премьер-министр Саулюс Сквернялис повторил, что перемещение подразделений в другие города имеет важное значение для продвижения региональной политики.

По словам С. Сквернялиса, отдельные подразделения будут расположены не только в Каунасе, но и в Паневежисе и Алитусе.

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