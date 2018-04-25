А. Сабонис еще год будет возглавлять Литовскую федерацию баскетбола

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

В связи с тем, что коронавирус расстроил график соревнований по баскетболу, Исполнительный комитет Литовской федерации баскетбола (ЛФБ) во вторник постановил продлить срок полномочий Арвидаса Сабониса на должности президента федерации еще на год, а нового руководителя выбрать после олимпиады следующего года.

«И президент согласился продолжить работу, и в Исполнительном комитете проголосовали, уже все утверждено», — сказал BNS пресс-атташе ЛФБ Вайдотас Заярскас.

Второй срок полномочий А. Сабониса должен был закончиться в начале сентября.

А. Сабонис во вторник сказал на заседании Исполкома ЛФБ, что остаться на должности вынуждает исключительная ситуация.

«Ситуация исключительная, было бы некрасиво, если бы новый коллега пришел при такой ситуации. Ему было бы тяжело. Я согласен продолжить начатую работу и надеюсь, что мужской сборной удастся попасть на олимпийские игры», — сказал А. Сабонис для пресс-релиза.

Он возглавляет ЛФБ с конца октября 2011 года.

А. Сабонис семь сезонов с 1995 до 2003 года играл в команде НБА Portland Trail Blazers. Он стал олимпийским чемпионом с командой СССР и дважды завоевывал олимпийскую бронзу с мужской сборной Литвы по баскетболу.