default image
Эстония усилит борьбу с отмыванием денег

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал поправки об ограничениях для электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
В Венеции началось очередное наводнение

Подробнее...
default image
В Вильнюсе выбрана самая нарядная Рождественская витрина

Подробнее...
default image
В Германии продолжат строительство Северного потока-2

Подробнее...
default image
Skinest Rail увеличила требование к Литве о возмещении ущерба до 62 млн евро

Подробнее...
default image
Для жителей Вильнюса вывоз мусора подорожает примерно на 70 процентов

Подробнее...
default image
А.Ширинскене: этот сейм не способен принять решение о написании фамилий и по Р.Паксасу

Подробнее...
default image
Опрос: крупнейшие риски – атаки хакеров и "перегрев" рынка недвижимости

Подробнее...
default image
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Подробнее...
default image
Россия ответит на санкции США без ущерба для себя

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Россия всеми силами пытается переписать историю

Подробнее...
default image
Космические силы ВС США официально учреждены

Подробнее...
default image
Брюссель давит на Литву по вопросу написания нелитовских фамилий

Подробнее...
default image
Сегодня президент РФ Владимир Путин откроет ж/д сообщение по Крымскому мосту

Подробнее...
default image
Вильнюсское самоуправление закрывает футбольную школу

Подробнее...
default image
Китай перечислил Беларуси 3,5 млрд юаней кредита

Подробнее...
default image
На дорогах Литвы появятся еще 70 скоростных радаров

Подробнее...
default image
Открыта вакансия разнорабочего в Антарктике за 126 000 долларов в год

Подробнее...
default image
В Британии вновь готовятся выпустить монеты в честь Brexit

Подробнее...
TOP,Новости,Сейм Литвы

А.Ширинскене: этот сейм не способен принять решение о написании фамилий и по Р.Паксасу

  • Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Этот сейм не способен принять решение о новом написании имен и фамилий, так как в нем слишком большое разнообразие мнений, говорит председатель парламентского Комитета по праву и правопорядку (КПП) Агне Ширинскене.

По ее словам, это один из политически чувствительных вопросов, по которым сейм до сих пор не может прийти к соглашению и вряд ли придет к нему до конца срока полномочий.

«Реальность такова: соглашения нет, а повестку дня сессии формирует и планирует сейм. Я с большим трудом представляю такую возможность, видя раздробленность и разнообразие мнений (…). Оно велико, консенсуса нет, с трудом представляю, что какие-то решения будут приняты, и боюсь, что они еще долго, вопрос, будут ли приняты»,  – сказала в понедельник BNS А. Ширинскене, отвечая на вопрос, сможет ли нынешний сейм решить вопросы написания имен и фамилий.

Так представитель правящих «аграриев» прокомментировала призыв Брюсселя к Литве предоставить объяснения, какие меры намечается принять к тому, чтобы написание имен и фамилий граждан других стран Евросоюза (ЕС) на языке оригинала стало возможным.

реклама

А. Ширинскене подчеркнула, что одни парламентарии предлагают записывать имена и фамилии на языке оригинала на второй странице паспорта, другие предлагают ограничиться разрешением трех букв x, q, w, между тем оппоненты критикуют, что так все равно будут нарушаться права части граждан, поскольку в именах и фамилиях получающих литовское гражданство жителей ЕС есть и другие символы.

По ее словам, ситуация в стране не так уже плоха, потому что «правовые пробелы» исправляют суды, формирующие благоприятную практику для лиц, обжалующих отказы ведомств записать их имена или фамилии на языке оригинала.

Гендиректор Департамента по вопросам юстиции и делам потребителей Еврокомиссии (ЕК) Тиина Астола призвала Литву информировать, как решается вопрос о написании имен и фамилий. Она также подчеркнула, что политика властей не является последовательной, а рассмотрение в сейме соответствующего законопроекта откладывается. По словам представителя ЕС, у граждан должна быть возможность пользоваться своими правами, не обращаясь в суды.

Министерство юстиции сообщило, что намерено обратиться в Конституционный суд за разъяснениями о написании нелитовских имен и фамилий в личных документах, а также рассматривает возможность внесения изменений в регламентирующие этот вопрос правовые акты.

Дискуссия об оригинальном написании имен и фамилий в Литве идет уже не первое десятилетие.

афиша

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600