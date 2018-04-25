А.Ширинскене: этот сейм не способен принять решение о написании фамилий и по Р.Паксасу

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Этот сейм не способен принять решение о новом написании имен и фамилий, так как в нем слишком большое разнообразие мнений, говорит председатель парламентского Комитета по праву и правопорядку (КПП) Агне Ширинскене.

По ее словам, это один из политически чувствительных вопросов, по которым сейм до сих пор не может прийти к соглашению и вряд ли придет к нему до конца срока полномочий.

«Реальность такова: соглашения нет, а повестку дня сессии формирует и планирует сейм. Я с большим трудом представляю такую возможность, видя раздробленность и разнообразие мнений (…). Оно велико, консенсуса нет, с трудом представляю, что какие-то решения будут приняты, и боюсь, что они еще долго, вопрос, будут ли приняты», – сказала в понедельник BNS А. Ширинскене, отвечая на вопрос, сможет ли нынешний сейм решить вопросы написания имен и фамилий.

Так представитель правящих «аграриев» прокомментировала призыв Брюсселя к Литве предоставить объяснения, какие меры намечается принять к тому, чтобы написание имен и фамилий граждан других стран Евросоюза (ЕС) на языке оригинала стало возможным.