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TOP,Новости,Общество

А.Вярига предупреждает о мошенниках, предлагающих лекарство от коронавируса в интернете

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига в четверг предупредил жителей о мошенниках в интернете, предлагающих лекарства от коронавируса.  

Он подчеркнул, что пока никакие международные организации не подтвердили никаких лекарств, подходящих для лечения коронавирусной инфекции, поэтому жители должны оставаться бдительными. 

«Население должно быть бдительным и не покупать лекарств, которые, как заявляют, подходят для лечения вирусов. Поймите, что даже если и предлагают, даже если и теоретически было бы создано какое-то лекарство, и оно не является какой-то пищевой добавкой, то человек сам, без назначения, рекомендации медиков, не может решать употреблять ли такой лекарство, нужно ли оно ему», –  завил А. Вярига на пресс-конференции. 

«Давайте не будет поддаваться возможным случаям мошенничества, давайте будет бдительными. Если какие-то лекарства появятся, они появятся в системе здравоохранения, а не в интернет-магазинах», –  призвал А. Вярига.

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