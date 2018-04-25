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TOP,Здравоохранение,Новости

А. Вярига: в аптеках могут быть проблемы при получении компенсируемых лекарств без доплаты

Nuotrauka BFL/ Gediminas Savickis

Со среды все жители Литвы 75 лет и старше, а также пенсионеры с низкими доходами и люди с ограниченными возможностями будут получать лекарства бесплатно – им не придется вносить доплату, однако министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига предупреждает, что некоторое время с этим могут быть сложности.

«Немного продолжительнее, чем планировалось, продлилось внедрение информационных решений, запланированных Реестровым центром, и у нас есть определенная информация о том, что, возможно не все аптеки с первого июля успеют согласовать свои системы, могут возникнуть определенные сложности, которые, как мы надеемся, в итоге, в течение недели будут устранены», – заявил министр во вторник на пресс-конференции в сейме.

По его словам, каждое техническое новшество требует «определенного времени и согласования».

«Хотим заранее принести извинения и попросить о терпении и понимании (…) Надеемся, что трудностей не возникнет, но если они будут, то хотим заранее предупредить», – сказал министр.

Люди в возрасте 75 лет и старше, а также жители, у которых установлен уровень трудоспособности в 0–25%, будут получать компенсируемые лекарства бесплатно независимо от доходов. Доплату не нужно будет вносить и пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, если они получают низкие доходы (не превышающие 257 евро).

Министерство подсчитало, что до конца года компенсация доплаты за лекарства обойдется государству почти в 3,7 млн евро, это новшество затронет почти 250 тыс. жителей Литвы.

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