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Акция «Принеси домой Рождество». Жителям бесплатно раздадут еловые ветки

  • Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas

19 декабря, с 12  до 19 часов Генеральное лесничество и все лесничества страны проведут акцию «Принеси домой Рождество». На центральных площадях городов Литвы лесники раздадут всем желающим еловые ветки, сообщает министерство охраны окружающей среды.

Акция проводится для защиты деревьев — еловые лапы срезают с деревьев, которые идут на вырубку. Люди могут быть спокойны — ветки не срезают с молодых елочек. По данным Генерального лесничества, цель этой акции — не только обратить внимание жителей Литвы на то, что перед праздниками «мишенью» становятся молодые ельники, но и сделать так, чтобы у всех желающих дома была живая частичка леса – еловая лапа.

Организаторы ожидают, что кампания поможет сократить масштабы вырубки деревьев и снизить объемы продажи срубленных деревьев.

Акция особенно привлекает тех, у кого дома нет места для большой елки, а также актуальна для тех, у кого нет финансовых возможностей. Еловые лапы берут домой и люди старшего возраста.

Подробный список мест акции «Принеси домой Рождество» на сайте Генерального лесничества

vivmu.lt

Информация «ЛК»

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