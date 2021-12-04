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Akropolis Group завершила приобретение торгового центра Alfa в Риге

Nuotrauka Alfa/ facebook.com

Группа Akropolis Group, которая владеет торгово-развлекательными центрами  Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Akropole в Риге, завершила приобретение рижского торгового центра (ТЦ) Alfa. По соглашению сторон, сумма сделки не разглашается.

Латвийская антимонопольная служба 25 ноября предоставила группе разрешение на завершение сделки купли-продажи ТЦ, находящегося в латвийской столице, сообщается в пресс-релизе Akropolis Group.

«Развитие торгово-развлекательных центров в период пандемии является вызовом»,– отметил в пресс-релизе директор Akropolis Group Манфредас Даргужис.

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Akropolis Group приобрела 100% акций оператора ТЦ — компании  „Delta property.  

Последней компании на правах собственности принадлежит земельный участок в 9,7 гектара на улице Бривибас и находящееся на нем здание, в котором действуют торговый центр Alfa, площадью 154 тыс. кв. метров. Он станет первым управляемым  Akropolis Group объектом, который с самого начала не развивала сама группа, а Рига станет первым городом, где Akropolis Group будут принадлежать два торговых центра. 

Akropolis Group принадлежит одной из крупнейших в Литве бизнес-групп  Vilniaus prekyba под управлением Нериюса Нумы. 

Nuotrauka Alfa/ facebook.com

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