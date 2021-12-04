Akropolis Group завершила приобретение торгового центра Alfa в Риге

Группа Akropolis Group, которая владеет торгово-развлекательными центрами Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Akropole в Риге, завершила приобретение рижского торгового центра (ТЦ) Alfa. По соглашению сторон, сумма сделки не разглашается.
Латвийская антимонопольная служба 25 ноября предоставила группе разрешение на завершение сделки купли-продажи ТЦ, находящегося в латвийской столице, сообщается в пресс-релизе Akropolis Group.
«Развитие торгово-развлекательных центров в период пандемии является вызовом»,– отметил в пресс-релизе директор Akropolis Group Манфредас Даргужис.
Akropolis Group приобрела 100% акций оператора ТЦ — компании „Delta property.
Последней компании на правах собственности принадлежит земельный участок в 9,7 гектара на улице Бривибас и находящееся на нем здание, в котором действуют торговый центр Alfa, площадью 154 тыс. кв. метров. Он станет первым управляемым Akropolis Group объектом, который с самого начала не развивала сама группа, а Рига станет первым городом, где Akropolis Group будут принадлежать два торговых центра.
Akropolis Group принадлежит одной из крупнейших в Литве бизнес-групп Vilniaus prekyba под управлением Нериюса Нумы.