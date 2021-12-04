Akropolis Group завершила приобретение торгового центра Alfa в Риге

Группа Akropolis Group, которая владеет торгово-развлекательными центрами Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Akropole в Риге, завершила приобретение рижского торгового центра (ТЦ) Alfa. По соглашению сторон, сумма сделки не разглашается.

Латвийская антимонопольная служба 25 ноября предоставила группе разрешение на завершение сделки купли-продажи ТЦ, находящегося в латвийской столице, сообщается в пресс-релизе Akropolis Group.

«Развитие торгово-развлекательных центров в период пандемии является вызовом»,– отметил в пресс-релизе директор Akropolis Group Манфредас Даргужис.