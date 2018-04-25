Александр Грачев: «Покидая Литву, душой остаюсь с вами»

Фото klaipeda.mid.ru

Генеральный консул России в Клайпеде Александр Грачев завершил свою дипломатическую миссию в Литве, начавшуюся в ноябре 2015 года. На официальном приеме в честь этого события он и его супруга Ирина тепло попрощались с общественными деятелями, политиками, священнослужителями, представителями национальных общин и бизнеса, учителями и врачами, людьми искусства и журналистами, с которыми за пять лет установились крепкие деловые и дружеские связи.

Накануне отъезда Александр Георгиевич Грачев дал интервью «Литовскому курьеру».

– Традиционный вопрос: с каким чувством покидаете Клайпеду и Литву? Можно ли сказать, что за время пребывания хорошо изучили и понимаете страну и народ?

– Расстаюсь с Литвой и Клайпедой не без грусти, но с чувством выполненного долга. Надеюсь, что оправдал доверие руководства МИД России. За 38 лет дипломатической карьеры мне довелось трудиться в крупных посольствах дальнего зарубежья – в США, Сирии, Египте. В Литве же во всем – в политике, экономике, культуре – ощущается особый колорит и в то же время пульс, близость Родины, до которой всего 60 километров, общая историческая судьба наших стран. Кроме того, сама Клайпеда примерно на треть – русскоязычный город, культурный код которого во многом близок российскому. Это делало мое пребывание очень комфортным, а работу увлекательной.

Признаюсь, поначалу было непросто. В прошлом приходилось заниматься в основном внешнеполитическими вопросами, связанными главным образом с ближневосточным регионом. В Клайпеде пришлось, как говорится, с колес перестраиваться, вникать в консульские дела, которые очень важны для проживающих в консульском округе людей вне зависимости от гражданской принадлежности. Ведь граждане Литвы заинтересованы в общении с друзьями и близкими в России. Значит, к нам обращаются за визами. В свою очередь, проживающим здесь российским гражданам требуется постоянная консульская поддержка – это вопросы гражданства, обмена паспортов, нотариальные действия и т.д.

Специфика моей работы заключалась и в том, чтобы сохранить остающийся хрупкий потенциал взаимодействия в различных областях и не дать окончательно угаснуть российско-литовским связям. Здесь особо хотел бы отметить и поблагодарить всех клайпедчан, в первую очередь руководителей общественных организаций, которые оказывали поддержку нашим проектам. Кроме того, признателен своим коллегам по Генеральному консульству – и дипломатам, и административно-техническому персоналу – за добросовестный труд, работу в единой команде, инициативность.

Суммируя, скажу, что люди в Литве очень трудолюбивые, бережно относятся к своей земле, целеустремленные, доброжелательные. Мне никогда не доводилось сталкиваться с неприязнью на бытовом уровне. За годы моей работы в качестве Генерального консула России произошло много событий и в Литве, и в прилегающих к ней странах, но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что народы России и Литвы гораздо больше объединяет, нежели разъединяет.

И мои многочисленные друзья, в том числе литовцы, не раз подтверждали это не только словом, но и делом.

– Вы прибыли в Клайпеду в непростое время, когда дружественные отношения с Россией сошли на нет. Что в этом смысле изменилось за последние пять лет, как бы вы сейчас охарактеризовали политико-экономические взаимоотношения двух стран?

– Действительно, трудно не согласиться с тем, что российско-литовские отношения переживают глубокий и острый кризис, пожалуй, самый серьезный с момента распада СССР. При этом хочу акцентировать, что это был не наш выбор. Россия по-прежнему выступает за равноправные, добрососедские, взаимовыгодные отношения, основанные на обоюдном учете интересов, уважении и невмешательстве во внутренние дела. Очень трудно найти сферу российско-литовского сотрудничества, которая не пострадала бы от деструктивной политики литовских властей. Официальный Вильнюс неустанно продолжает обвинять Москву во всех смертных грехах, ищет любую соринку и при этом не хочет видеть бревно в собственном глазу.

Приведу лишь несколько примеров. Нам постоянно, практически в ежедневном режиме ставят в упрек «агрессивное поведение», обвиняя в намерении «реоккупации» Литвы. На деле такая стратегия призвана расширить присутствие сил передового базирования НАТО и спровоцировать Россию на ответные шаги. В прошлом году Литва построила новый военный городок для артиллерийского батальона в Шилальском районе. В текущем аналогичный объект появится вблизи Шяуляй. Интенсивно идет работа по расширению инфраструктуры военной авиабазы в Зокняй, где базируются самые современные американские истребители. Литовские власти открыто ратуют за изменение характера воздушной миссии НАТО в Литве с патрульной на боевую. Да и сама Клайпеда, которую в регионе воспринимают как мирный портовый город, постепенно становится важным звеном морской инфраструктуры НАТО, куда привычно заходят многочисленные военные корабли альянса, включая подлодки. А довольно узкая полоска литовского побережья регулярно превращается в настоящий театр военных действий для отработки наступательных операций, включая высадку десанта. Нельзя не упомянуть о недавней сделке по приобретению крупной партии норвежских систем ПВО. Словом, на фоне всех вышеперечисленных фактов голословные обвинения в адрес России в наращивании своего военного присутствия в Балтийском регионе выглядят, мягко говоря, лукавством.

Если сравнить состояние российско-литовских отношений на момент моего приезда в страну пять лет назад с нынешним, то однозначно можно констатировать их ухудшение. При этом, повторюсь, отнюдь не мы были инициаторами. Наиболее ярко это просматривается в открытом вмешательстве литовского руководства во внутренние дела России, которое наглядно проявляется в организации с завидным постоянством «сходок» российской несистемной оппозиции. Если раньше такие мероприятия проходили только в Вильнюсе и окрестностях, то в последние два-три года мы видим, что и Клайпеда становится местом проведения весьма сомнительных дискуссий с участием псевдоисториков, журналистов, экспертов, бывших российских политиков, обосновавшихся на Западе, в том числе в Литве. Их смысл довольно очевиден – «переформатировать» в целом весьма позитивно настроенную по отношению к России, ее внешней и внутренней политике местную аудиторию на русофобский лад. Разумеется, мы не можем не реагировать на подобного рода «заходы», даем оппонентам должный отпор, особенно если речь идет о фальсификации истории.

Что касается торгово-экономического направления, то Россия по-прежнему входит в тройку ведущих партнеров Литвы, хотя за последние год-полтора наша «рекордная» 15-процентная доля в литовском товарообороте, увы, стала снижаться. Безусловно, охватившая большинство стран экономическая рецессия, вызванная пандемией коронавируса, оказывает негативное влияние на экономические связи. За первое полугодие текущего года литовский экспорт в Россию упал на 18%, а российский экспорт в Литву – на 45%. В целом создается впечатление, что политический фактор будет и впредь существенно сдерживать двусторонний товарооборот вопреки здравому смыслу. А ведь Литва могла бы в случае нормализации отношений получать многократно большую экономическую выгоду от наличия такого мощного, богатого природными и энергетическими ресурсами соседа, как Россия. К сожалению, вместо этого литовское руководство упорно следует курсу на самоизоляцию от России во многих ключевых отраслях, включая поставки энергоносителей (все еще убыточный “Independence”), электроэнергии (ожидаемый выход из БРЭЛЛ), железнодорожное сообщение (строящаяся по европейским стандартам “Rail Baltica”).

– Удалось ли найти взаимопонимание с властями Клайпеды и округа в целом? Успешным ли было сотрудничество с ними и в каких областях?

– Хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить всех мэров городов и районов консульского округа за сотрудничество и помощь в период моей работы в Клайпеде, в первую очередь – клайпедского градоначальника Витаутаса Грубляускаса. Не припомню ни одного случая, когда бы наши обращения оставались без должного внимания.

Хотелось бы также особо отметить, что в крайне сложный период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией местные власти обеспечивали бесперебойный транзит через территорию Литвы российских граждан, желающих вернуться домой (таких обращений было более 50). За прошедшие годы при поддержке Генконсульства удалось согласовать и приступить к реализации целого ряда важных для муниципалитетов по обе стороны от границы проектов в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-Литва 2014-2020 гг., осуществляемой при софинансировании ЕС.

Исключение составляют, пожалуй, вопросы ремонта и ухода за советскими воинскими мемориалами: в результате принятых по инициативе литовского Департамента культурного наследия в 2018 г. новых правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия, находящегося на территории Литовской Республики, наша военно-мемориальная работа фактически оказалась заморожена. К сожалению, за последние два года из-за целенаправленной линии официального Вильнюса, упорно насаждавшего русофобские настроения на местах, уровень нашего взаимодействия с руководством самоуправлений консульского округа заметно снизился. Складывается впечатление, что многие мэры попросту получили указание избегать контактов с Генконсульством. Тем самым побратимские связи, в поддержании и развитии которых Генеральное консульство вместе с коллегами из Генконсульства Литвы в Калининграде традиционно играло ключевую роль, по существу были принесены в жертву большой политике.







– Расскажите о людях, с которыми познакомились за время работы в Литве, оставивших след в вашем сердце.

– За время работы в Литве мне довелось встретиться и общаться с широким кругом людей самых разных профессий, происхождения, вероисповедания. Это и политики, и бизнесмены, учителя и врачи, художники, творческая интеллигенция, религиозные деятели, ваш брат-журналист. Пожалуй, всех и не перечислить. Особое уважение вызывают люди, которые, прожив непростую, а подчас и драматическую жизнь, не сломались, преодолели стоявшие на пути преграды, сохранили свой внутренний стержень и доброжелательность. Горжусь тем, что познакомился и подружился с людьми, отстоявшими независимость нашей Родины, – ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в Литве. Назову лишь несколько имен: Д.Д.Рожнов, В.А.Кожиев, Е.Д.Медведчук (ушел из жизни три года назад), заместитель председателя Клайпедского общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей Л.А.Солошенко. Много совместных проектов, важных не только для русской диаспоры в Клайпеде, но и для всех клайпедчан, мы реализовали совместно с русской общиной «Лада» и ее председателем С.Н.Васичкиной, с клайпедским клубом любителей песни под гитару «Синий троллейбус», который возглавляет Л.А.Стрелек.

– Клайпедчане будут с благодарностью вспоминать музыкальные и поэтические вечера, множество других культурных мероприятий, которые вы проводили вместе с супругой Ириной. Она была не только незаменимым помощником, но зачастую и вдохновителем, инициатором многих культурных проектов. А кто Ирина по профессии? Она всегда сопровождает вас в длительных зарубежных командировках?

– Моя супруга Ирина закончила, но чуть позже, тот же вуз, что и я, – Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Правда, в отличие от меня, она училась на факультете международных экономических отношений, хотя в силу наших длительных командировок за рубеж ей пришлось пожертвовать своей профессиональной карьерой. Она была и остается моей верной спутницей, советчиком и помощником во всех начинаниях – разумеется, за исключением сугубо служебных вопросов – в период нашей заграничной жизни, а это без малого 25 лет.

Возвращаясь к клайпедскому периоду нашей деятельности, хотел бы отметить, что Ирина фактически являлась послом русской культуры в консульском округе, на протяжении пяти лет поддерживала здесь теплый домашний очаг, куда стремились наши многочисленные друзья самых разных национальностей, профессий, вероисповеданий, тем самым укрепляя авторитет и престиж Генерального консульства как дипучреждения на северо-западе Литвы. По сути, на ее плечи, учитывая мою занятость по службе, легла серьезная нагрузка по организации протокольных мероприятий, многочисленных музыкальных вечеров, художественных выставок, «капустников» с участием самых разных слоев местного населения – политиков, бизнесменов, ветеранов, творческой интеллигенции, молодежи, студентов и т.д. За прошедшие пять лет таких представительских мероприятий в нашем небольшом, но уютном музыкальном салоне состоялось несколько десятков. Причем Ирина не просто брала на себя организационные аспекты, но и готовила содержательную часть, программу, вместе со мной выступала в роли ведущей. В результате авторитет Генконсульства как творческой площадки возрос настолько, что для лучших местных музыкантов выступить у нас было довольно престижно. Перечислю лишь некоторых из них: солист Клайпедского музыкального театра В.Тарасов, оперная певица О.Жорова, пианисты И.Власова, Н.Степанян, С.Шяучюлис, саксофонист Л.Урбикас, скрипачка В.Чепинскене и многие, многие другие.

Причем мы не варились в собственном соку, выстраивали, где могли, «мостики» культурного сотрудничества с приграничной Литве Калининградской областью. В этом неоценимую помощь нам оказало руководство Калининградской областной филармонии им. Е.Ф.Светланова, которое направляло в Клайпеду своих лучших солистов и музыкантов.

– Будете готовить дома что-то из литовских блюд и грустить по любимым местам отдыха в Литве?

– Литовская кухня по праву может гордиться большим разнообразием вкусных и сытных блюд. Мне же больше всего нравится холодный борщ, который особенно хорош в жару. Что касается мест отдыха, то в первую очередь на ум приходит объект всемирного наследия ЮНЕСКО – Куршская коса с ее песчаными дюнами, морем, хвойным лесом и маленькими поселками – Смильтине, Юодкранте, Нидой. В последней, кстати, мне неоднократно посчастливилось встречаться с мэром Неринги Д.Ясайтисом, обсуждать совместные российско-литовские проекты.

Нельзя не вспомнить жемчужину литовского взморья Палангу с ее Ботаническим садом и Музеем янтаря, вечно оживленным променадом улицы Басанавичяус. Было интересно бывать и в не больших, но уютных и ухоженных городках, таких, как Швекшна, Кретинга, Шилуте, Тяльшяй… Даже удивительно, как на таком небольшом участке земли может быть столько замечательных мест, где отдыхает душа и радуется глаз.

– О чем из жизни в Литве будете вспоминать – с улыбкой или с ностальгией – по возвращении домой в Россию?

– С улыбкой и ностальгией буду вспоминать, к примеру, местные праздники, такие, как Праздник моря в Клайпеде с ярмарками, разнообразной музыкальной программой, парадом парусных судов, в котором принимали участие и наши знаменитые на весь мир парусники «Седов», «Крузенштерн», «Мир». Праздник моря без преувеличения является одним из главных и долгожданных событий для всей Литвы. Меня также покорил своей веселой и непринужденной атмосферой ежегодный Праздник корюшки в Паланге. Кстати, на всех местных праздниках всегда ярко проявляется творческое начало литовского народа – это можно наблюдать в первую очередь на ярмарках с их всевозможными предметами народных промыслов.

Елена ЛИСТОПАД