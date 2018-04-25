Apple получит государственную награду Ирландии стоимостью €14 миллиардов!

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Американская корпорация Apple будет удостоена государственной награды Республики Ирландия за инвестиции в страну.

Глава Apple Тим Кук получит награду лично от Премьер-министра Ирландии Лео Варадкара 20 января 2020 года, пишет News.ru

В августе 2016 года антимонопольный орган Еврокомиссии пришёл к выводу, что яблочники недоплатили €13 млрд налогов, регистрируя все европейские торговые операции в своём главном офисе в Ирландии и пользуясь несправедливыми налоговыми льготами, нарушающими законы ЕС.

В сентябре 2019 года Европейский суд в Люксембурге начал рассматривать совместный иск корпорации Apple и Правительства Ирландии против антимонопольного комитета Еврокомиссии.

Пока результаты совместного иска не ясны, но похоже, награда – своеобразный аванс за перечисленные на депозитный счет €14,3 млрд., включая пени, которые Apple перевела в августе 2018 года. Но средства пока не поступили в бюджет Ирландии.