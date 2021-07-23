Аренда земли в Клайпедском морском порту вырастет

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Министерство коммуникаций и транспорта Литвы, Клайпедский морской порт и стивидорные компании заключили соглашение о подсчете платы за аренду земли в порту. Она не менялась уже более десятилетия.

Базовая плата аренды земли со следующего года вырастет на 0,91 евро за кв. метр до 1,15 евро. Было решено отказаться от налога за швартовку одного метра при конкретной осадке судна или его части, будут применяться коэффициенты по характеру причалов.

Кроме того, отменяется составная часть платы – коэффициент за железнодорожную структуру, по причине переходного периода также достигнута договоренность отменить льготные коэффициенты на пирсы и причалы, к которым швартуются доки. Плата не будет связана с не реализуемой мощностью грузооборота – это будет решаться отдельно с пользователями земли.

Министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис подписал указ, утверждающий новую методику подсчета сборов.

«То, что после длительных дискуссий удалось прийти к соглашению по налогу на аренду земли, который позволит оставаться конкурентными на рынке, является шагом, который следует приветствовать. Очень важно иметь эффективную, прозрачную методику аренды земель, которая бы создавала равные конкурентные условия», – отметил М. Скуодис в пресс-релизе.

Руководитель порта Альгис Латакас отмечает, что новый порядок унифицирует конкурентные условия для пользователей порта.

Между тем, президент Литовской ассоциации погрузочных компаний порта Вайдотас Шилейка отметил, что решение повысить плату за аренду не облегчит деятельность компаний.

Ожидается, что новый порядок вступит в силу 1 января 2022 г ода.